Montevarchi, stop al “pane e olio” in mensa: la sindaca sospende il provvedimento

Dopo le polemiche sulle misure adottate per le famiglie in ritardo con i pagamenti della mensa scolastica, la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha deciso di sospendere temporaneamente il provvedimento che prevedeva solo pane e olio per i figli dei genitori morosi.

Il Comune ha concesso un mese di dilazione per permettere alle famiglie di regolarizzare la propria posizione: chi è in difficoltà economica sarà supportato dai servizi sociali, mentre chi può pagare dovrà farlo entro il termine stabilito. In caso contrario, la misura verrà nuovamente applicata fino alla fine dell’anno scolastico.

La decisione è arrivata dopo le proteste di genitori, opposizione e istituti scolastici. Il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Magiotti ha criticato la scelta di differenziare i pasti tra gli studenti, mentre il Pd Toscana ha parlato di un “passo indietro necessario”.

Il dibattito resta aperto, ma per ora i bambini avranno accesso al pasto completo.