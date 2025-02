⚠️ Attenzione! Anche oggi le stelle non risolveranno i tuoi problemi. Ma almeno ti farai una risata, sempre che il tuo segno te lo permetta.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi hai deciso che avrai ragione a tutti i costi. Peccato che l’universo abbia deciso il contrario. Accetta la sconfitta con dignità… o almeno prova a non sbattere porte e insultare sconosciuti.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Giornata perfetta per non fare assolutamente niente. Tanto lo fai benissimo. Continua così, il tuo divano ti ama più di quanto abbia mai fatto qualsiasi essere umano.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Il tuo cervello oggi sembra un browser con 87 schede aperte e la musica che parte da chissà dove. Trova la fonte del casino prima che qualcun altro decida di chiuderti tutto con la forza.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti senti trascurato e oggi piangerai per un motivo assurdo, tipo una pubblicità di biscotti. Respira, nessuno ti odia davvero… almeno non tutti.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

La tua autostima è sempre alle stelle, ma oggi qualcuno potrebbe metterti al tuo posto. Spoiler: non reagirai bene. Forse per una volta potresti ascoltare prima di ruggire, ma sappiamo entrambi che non lo farai.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Hai passato la serata a sistemare cose che non andavano sistemate, e oggi ti sveglierai stanco ma soddisfatto. Complimenti, hai raddrizzato la cornice storta di casa tua. La tua vita, invece, resta un disastro.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi dovrai fare una scelta importante. Quindi procrastinerai fino a quando il problema si risolverà da solo o qualcuno deciderà per te. Brillante strategia, davvero.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Ti senti furbo, strategico e misterioso… peccato che oggi le persone abbiano capito i tuoi giochetti. Non sei un genio del male, sei solo prevedibile.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

L’adrenalina ti chiama e vorresti mollare tutto per un’avventura. Poi ti ricordi che devi pagare l’affitto. Rassegnati, Indiana Jones, al massimo oggi esplorerai il frigorifero.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Ti ostini a lavorare anche quando nessuno te lo chiede. Ma lo sai che se domani ti licenziassero, l’azienda sopravviverebbe lo stesso? Dai, prenditi una pausa… o almeno fingi di divertirti.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

La tua eccentricità oggi raggiungerà livelli imbarazzanti. Se decidi di fare un monologo esistenziale a tavola, almeno assicurati che ci sia cibo abbastanza buono da distrarre gli altri.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei ipersensibile. Non è colpa tua, è solo la tua natura da drama queen cosmica. Ma, per favore, cerca di non prendere sul personale anche i meme che la gente condivide a caso.