Arezzo, passeggiata culturale nei luoghi della Madonna del Conforto per il Giubileo della Speranza 2025

Il CSI di Arezzo e l’Associazione Il Cammino della Traslazione ASD presentano la seconda edizione della passeggiata culturale “I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo”, un evento speciale in programma domenica 9 febbraio alle 15:30, in occasione del Giubileo della Speranza 2025.

L’iniziativa offre un’esperienza immersiva alla scoperta dei luoghi simbolo della devozione alla Madonna del Conforto, figura centrale della spiritualità aretina. Sarà un’opportunità per approfondire la storia e le tradizioni locali, visitando luoghi solitamente non accessibili al pubblico, raccontati da chi li vive con autenticità e devozione.

Programma della passeggiata

📍 Ore 15:30 – Ritrovo presso San Domenico Village (Via del Bastione), iscrizioni e saluto di Don Andrea Zalewsky, Rettore del Seminario Vescovile di Arezzo, con una riflessione sul Giubileo della Speranza 2025. Seguirà la presentazione dell’evento a cura di Nicola Meacci, responsabile CSI Arezzo Cammini e Promozione del Territorio.

📍 Tappe del percorso:

Orto delle Monache del Palazzo dell’Istituto Diocesano, antica grancia camaldolese.

del Palazzo dell’Istituto Diocesano, antica grancia camaldolese. Cappellina del Miracolo in Via Vecchia, con la guida della custode Sig.ra Giuseppina, Terziaria Domenicana.

in Via Vecchia, con la guida della custode Sig.ra Giuseppina, Terziaria Domenicana. Passeggiata fino al Duomo di Arezzo, Chiesa Giubilare Diocesana, con arrivo al Santuario della Madonna del Conforto.

📍 Ore 18:00 – Santa Messa in Duomo, nell’ambito della Novena della Madonna del Conforto, alla presenza di coppie che festeggiano nozze d’oro e d’argento, famiglie e fidanzati. Saluto finale di Don Alvaro, Parroco del Duomo, e foto ricordo.

📍 Ore 19:30 – Rientro al San Domenico Village per un momento conviviale con apericena (costo 8 euro, prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 febbraio).

Info e prenotazioni:

📧 Email: csiarezzo.segreteria@gmail.com

📞 Telefono: 338 5016022 (Francesca)

👉 Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode per la passeggiata di circa 2 km.

L’evento è gratuito e aperto a tutti!