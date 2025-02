ACF Arezzo trionfa con una doppietta di Razzolini e il sigillo di Lorieri

Nella diciassettesima giornata di campionato, l’ACF Arezzo scende in campo con il lutto al braccio in memoria del suo storico presidente Vanni, recentemente scomparso. La squadra amaranto si impone con un convincente 3-0 sulla VIS Mediterranea Soccer grazie alle reti di Razzolini (una doppietta) e Lorieri, che sigla il terzo gol nei minuti finali.

PRIMO TEMPO:

L’ACF Arezzo inizia con grande determinazione: al 2’ Tuteri prova un tiro potente, ma il portiere Pucova respinge. La squadra amaranto continua a fare la partita, ma il gol arriva solo al 13’: un calcio d’angolo di Lorieri trova la testa di Razzolini, che porta in vantaggio le sue compagne. La VIS Mediterranea prova a rispondere, ma le parate di Bartalini e le occasioni sfumate per poco da parte dell’Arezzo non consentono alle avversarie di creare pericoli seri. Un colpo di testa di Razzolini e un tiro di Corazzi non vanno a buon fine, ma il primo tempo si conclude con il vantaggio per 1-0 delle padrone di casa.

SECONDO TEMPO:

Nella ripresa, l’ACF Arezzo non molla la presa. Al 59’, Razzolini firma la sua doppietta, su assist di Carcassi, con un tiro preciso che raddoppia il punteggio. La VIS Mediterranea cerca una reazione, ma Bartalini è sempre pronta a fermare ogni tentativo avversario. Lorieri manca il tris al 80’ con un’opportunità da dentro l’area, ma a pochi secondi dal fischio finale, al 90’+3, realizza il gol del 3-0 in contropiede, sigillando la vittoria per le amaranto.

ACF Arezzo – VIS Mediterranea Soccer

Formazioni:

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri (Santini 70’), Licco, Carcassi (Fortunati 70’), Corazzi, Barsali (Martino 58’), Zito, Prinzivalli (Fracas 61’), Lorieri, Toomey, Razzolini

A disposizione: Pieri, Bruni, Santini Margherita, Taddei, Fracas, Orsenigo, Martino, Fortunati

Allenatore: Ilaria Leoni

VIS Mediterranea Soccer: Pucova, Miglio (De Ciuceis 86’), Capolupo (D’Arco 70’), Boveleth, Manca (Girolamo 70’), Asamoah (Fiore 54’), Tateo, Gino, Crapanzano, Fiorella (Iuliano 86’), Karaivanova

A disposizione: Girolamo, D’Arco, Basile, Rosolen, Zanchelli, Fiore, Iuliano, De Ciuceis

Allenatore: Antonio De Sarno

Marcatrici: Razzolini (13’), Razzolini (59’), Lorieri (90’+3)

Ammonite: Karaivanova (62’), Corazzi (75’)

Angoli: 6-2

Recupero: 0’-3’