Benvenuti nell’oroscopo del 30 gennaio, il giorno perfetto per scoprire che le stelle, quando non si allineano, si divertono a giocare a Scarabeo con la vostra vita. Preparatevi: non promettiamo svolte epiche, ma qualche perla di saggezza che sa di sarcasmo. E ricordate, qualsiasi cosa succeda, non date la colpa a Mercurio retrogrado… oggi è solo la vostra vita che fa retro-marcia da sola.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sei carico come una pila scarica. Ti sveglierai con una voglia irrefrenabile di conquistare il mondo, peccato che il mondo non abbia il tuo stesso entusiasmo. Prova a non litigare con tutti, almeno prima di pranzo.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Stai ancora cercando di capire se essere testardo è una virtù o un difetto. Spoiler: dipende sempre dagli altri, mai da te. Occhio alle spese inutili, tipo quel tapis roulant che comprerai e userai solo per appoggiare i vestiti.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Le tue due personalità oggi si daranno il cambio, ma nessuna delle due sembra sapere cosa vuole. Ottimo per confondere amici, colleghi e l’anima gemella (se hai avuto il coraggio di trovarne una).

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti senti emotivo come al solito, ma le stelle ti invitano a non prendere tutto sul personale. Se qualcuno ti chiede il sale, non significa che stia insinuando che la tua vita è insipida. Tranquillo.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi hai la solita voglia di brillare, peccato che il tuo palcoscenico sarà la fila alle poste. Cerca di non trasformare ogni cosa in un dramma shakespeariano, specialmente davanti all’impiegato allo sportello.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Il tuo perfezionismo oggi farà venire voglia agli altri di lanciarti qualcosa addosso. Non tutti amano i dettagli come te, ma almeno tu sì. Goditi la tua lista delle cose da fare… peccato che sarà completata nel 2030.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sempre indeciso tra dire sì o no, oggi probabilmente dirai “boh”. Le stelle consigliano di evitare decisioni importanti, tipo scegliere se mettere il piede destro o sinistro per primo appena ti alzi. Rischi di rimanere bloccato.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

La tua vena vendicativa oggi potrebbe scaldarsi un po’ troppo, ma rilassati: non è necessario pianificare la rovina altrui ogni giorno. Concentrati su qualcosa di più sano, tipo maledire sottovoce chi ti ha rubato il parcheggio.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi senti un irresistibile desiderio di avventura, ma finirai per avventurarti al supermercato e dimenticare metà delle cose della lista. Le stelle ti consigliano: porta almeno la carta di credito, che l’ottimismo non paga alla cassa.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Il tuo senso del dovere ti spingerà a lavorare anche oggi, come se il mondo non potesse andare avanti senza di te. Indovina? Può farlo. Prendi fiato, Capricorno: nessuno ti ringrazierà per lo straordinario.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi ti senti un genio incompreso. Spoiler: forse non sei un genio, ma l’incompreso ci sta tutto. Prova a dire qualcosa di normale ogni tanto, giusto per vedere se qualcuno ti capisce davvero.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Le stelle ti invitano a smettere di sognare per cinque minuti e guardare la realtà. No, quella persona non sta flirtando con te; è solo gentile. E no, il tuo capo non sta per darti una promozione. Ma puoi sempre continuare a sperare, è gratis.