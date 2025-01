Il 29 gennaio sarà una giornata intensa, piena di alti e bassi, proprio come piace alle stelle… o forse no. Tra decisioni sbagliate, sogni irrealizzabili e qualche ego un po’ troppo gonfio, ogni segno dovrà fare i conti con la propria natura, nel bene e nel male. Preparati a ridere (o piangere) con l’oroscopo più pungente che leggerai oggi!

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi ti sveglierai pieno di energie… che finirai per sprecare litigando con chiunque respiri. Cerca di contare fino a dieci, o almeno fino a tre.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Il tuo mantra del giorno è: “Ma chi me lo fa fare?”. Qualunque sia la risposta, non sarà abbastanza convincente per farti alzare dal divano.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Hai talmente tante idee che nemmeno tu sai cosa fare di te stesso. Forse è meglio prendere una pausa e smettere di parlare di te per cinque minuti.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

La tua empatia oggi è alle stelle, ma occhio: non tutti meritano il tuo tempo e i tuoi consigli. Ignora chi ti stressa e dedicati a qualcosa che non ti faccia piangere.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi brillerai, ma forse è solo il riflesso dell’ego smisurato che stai mostrando a tutti. Rilassati, non sei il centro dell’universo… o forse sì, ma non esagerare.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Organizzazione e perfezione sono il tuo forte, peccato che il mondo intorno a te sia un caos totale. Accettalo e smetti di correggere i dettagli insignificanti della vita altrui.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Se cerchi equilibrio, oggi non è il giorno giusto. La tua indecisione cronica ti porterà a passare ore a scegliere tra due opzioni ugualmente inutili.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Sei affascinante, intenso e misterioso… insomma, tutto ciò che rende gli altri sospettosi. Oggi non abusare del tuo charme o finirai per sembrare inquietante.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di avventura ti porterà a fare qualcosa di impulsivo. Occhio però, che non sempre “impulsivo” è sinonimo di “geniale”.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Ti senti il solito stacanovista, ma diciamocelo: a volte lavori solo per non affrontare le tue emozioni. Fai una pausa, respira, e smetti di essere così prevedibile.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Il tuo spirito ribelle oggi rischia di creare più problemi che soluzioni. A volte rispettare le regole non è così male, lo so che fa schifo, ma provaci.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi vivi nel tuo mondo dei sogni… di nuovo. Va bene sognare, ma ogni tanto scendi sulla Terra. La bolletta della luce non si paga da sola.