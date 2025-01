Davis Cup e Billie Jean King Cup fanno tappa al Tennis Giotto. Il circolo aretino è stato scelto tra le sedi del Trophy Tour 2025 che, promosso dalla federazione, sta portando i trofei iridati vinti dalla nazionale maschile e dalla nazionale femminile dell’Italia in un tour per l’intera penisola per celebrare i due grandi successi tennistici centrati nel 2024. Il Tennis Giotto ospiterà l’evento domenica 23 febbraio e lunedì 24 febbraio, offrendo a tifosi e appassionati l’occasione di ammirare e fotografare i due iconici trofei.

Il Trophy Tour 2025 nasce per festeggiare la prima doppietta italiana nella storia perché mai, in precedenza, le due nazionali azzurre avevano trionfato nello stesso anno nei campionati del mondo: la squadra maschile capitanata da Filippo Volandri ha infatti conquistato per il secondo anno consecutivo la Davis Cup, mentre la formazione femminile guidata da Tathiana Garbin è tornata al successo in Billie Jean King Cup dopo un’attesa di undici anni. “Vieni a vivere un sogno. Anzi due” è lo slogan di questo tour che porterà eccezionalmente i due trofei in esposizione al Tennis Giotto con ogni cittadino che, liberamente e gratuitamente, potrà recarsi al circolo di via Divisione Garibaldi nel pomeriggio di domenica 23 febbraio e nell’intera giornata di lunedì 24 febbraio.

Queste date saranno arricchite da una serie di iniziative collaterali quali la presentazione ufficiale delle squadre agonistiche di tennis e di padel che rappresenteranno il circolo nei diversi campionati under e senior della stagione 2025, oltre a un appuntamento dedicato esclusivamente ai bambini della scuola tennis. «Davis Cup e Billie Jean King Cup sono due dei trofei maggiormente iconici del tennis mondiale – commenta il presidente Luca Benvenuti, – e sono stati entrambi conquistati dalle nazionali azzurre a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Poter ospitare questi trofei è un motivo d’orgoglio per il nostro circolo e, allo stesso tempo, un’opportunità unica per ogni appassionato per celebrare le imprese del tennis italiano».