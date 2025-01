Eccoci qui, ancora una volta, a leggere le stelle e riderci sopra. È il 23 gennaio 2025, e l’universo ha deciso di regalarti un mix esplosivo di caos, sarcasmo e imprevisti. Tranquillo, tanto la perfezione non era in programma. Apri il cuore (e il frigo, che aiuta) e affronta la giornata con un pizzico di autoironia.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La tua proverbiale testardaggine oggi raggiunge nuovi picchi, Ariete. Se fosse una disciplina olimpica, vinceresti l’oro. Ma fermati un attimo: sei sicuro di sapere dove stai andando, o stai solo spingendo per il gusto di farlo?

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Il tuo amore per il comfort oggi rischia di farti apparire pigro. Non è che il mondo ce l’ha con te, è che forse dovresti alzarti dal divano e partecipare un po’. Sorpresa: la vita accade anche fuori dalla coperta.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua capacità di parlare tanto senza dire niente oggi potrebbe battere un record. Ricorda, Gemelli, a volte il silenzio è d’oro… e non stanca chi ti sta vicino. Prova a usare meno parole, ma più senso.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oh, piccolo granchio sentimentale, oggi sei più sensibile di un toast bruciato. Ma non tutti hanno voglia di consolarti, quindi asciuga le lacrime e metti il tuo cuore in modalità “non disturbare”.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Sei sempre pronto a dominare la scena, ma oggi qualcuno potrebbe rubarti il riflettore. Attenzione, Leo, non è una sfida, è solo la vita che ti ricorda che non sei l’unico al mondo. Rilassati, il tuo ruggito è comunque spettacolare.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi sei in modalità “critico professionista”: vedi difetti ovunque, persino nelle nuvole. Ma chi ti ha chiesto di essere così puntiglioso? Fai un favore a te stesso (e agli altri): rilassati e accetta l’imperfezione.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, sempre in cerca di armonia, ma oggi rischi di sbilanciarti a furia di accontentare tutti. Prova a dire “no” almeno una volta. Scoprirai che il mondo non implode e che dire quello che pensi è liberatorio.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi il tuo mistero non affascina, ma confonde. Scorpione, non tutti hanno tempo di decifrare i tuoi enigmi. Prova ad essere un po’ più diretto: potresti scoprire che la semplicità non uccide il fascino.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Sempre pronto a partire per nuove avventure, oggi rischi di fare un passo falso. Guarda dove metti i piedi, Sagittario: non tutti i sentieri portano a luoghi magici, alcuni portano solo a rovinose cadute.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

La tua ambizione oggi è una lama a doppio taglio. È bello essere determinati, ma attenzione a non trasformarti in un bulldozer emotivo. Fermati e controlla: stai costruendo o distruggendo?

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sei una fontana di idee, ma nessuno ha il secchio giusto per raccoglierle. Forse è il caso di rallentare e concentrarti su una cosa alla volta. L’universo ti ringrazierà… e anche chi ti sta accanto.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Dolce Pesci, oggi sei talmente immerso nei tuoi sogni che rischi di dimenticare il resto del mondo. Va bene sognare, ma ricordati di controllare almeno le scadenze delle bollette. La fantasia non paga le tasse.