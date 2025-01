Sanità aretina: nuovi investimenti e riorganizzazione tra Foiano e Arezzo

Inaugurazione della Casa della Comunità di Foiano della Chiana

La Regione Toscana ha inaugurato la rinnovata Casa della Comunità di Foiano della Chiana, situata nell’ex ospedale di via Umberto I. Questa struttura amplia i servizi sanitari e sociosanitari, con particolare attenzione a soggetti fragili e cronici. Comprende un Ospedale di Comunità (attualmente con 10 posti letto, destinati a raddoppiare) e un Hospice (da 3 a 5 posti letto), promuovendo l’integrazione tra cure primarie e specialistiche.

Rinnovamento tecnologico al San Donato di Arezzo

L’ospedale San Donato beneficia di oltre 7,3 milioni di euro di investimenti in nuove tecnologie elettromedicali, inclusi ecografi, TAC, mammografi e acceleratori lineari di ultima generazione. Questi dispositivi, supportati dall’intelligenza artificiale, migliorano la precisione diagnostica e l’efficienza dei trattamenti.

Progetto Volano: una riorganizzazione strutturale per il futuro

Con un finanziamento di oltre 19 milioni di euro, il progetto Volano mira a costruire un edificio strategico che garantirà la continuità dei servizi del San Donato durante futuri interventi strutturali. I lavori, iniziati nel 2024, rappresentano un passo decisivo verso una sanità sicura e sostenibile.

Dichiarazioni delle autorità

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore Simone Bezzini hanno sottolineato l’importanza di modernizzare la sanità regionale per rispondere ai bisogni complessi della popolazione. La direttrice generale Antonella Valeri ha evidenziato l’impegno per una sanità di prossimità avanzata.

Il ruolo del Comune di Arezzo

Il sindaco Ghinelli e l’assessore Tanti hanno ribadito il sostegno del Comune per lo sviluppo del “nuovo” San Donato, esprimendo accordo con il Presidente Giani sulla necessità di ulteriori risorse attraverso accordi con Inail o partnership pubblico-private. Hanno inoltre evidenziato l’importanza di altre opere strategiche, come la Cittadella della Sanità al Pionta e la Casa della Comunità al Baldaccio, per trasformare il volto della sanità locale.

Questi interventi segnano un passo decisivo per migliorare l’assistenza sanitaria e garantire un futuro sostenibile alla sanità aretina.