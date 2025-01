Incidente a Poppi, zona Campaldino: due donne ferite trasportate in ospedale

Questa mattina, alle ore 8:50, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale avvenuto nella zona di Campaldino, a Poppi. L’incidente ha coinvolto due auto, causando il ferimento di due donne, entrambe di 34 anni.

Le due ferite sono state trasportate in codice 2 all’ospedale del Casentino per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori delle Misericordie di Bibbiena e di Poppi, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.