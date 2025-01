Arezzo e Vis Pesaro non si fanno male: al Comunale finisce 0-0

Dopo la sosta riprende il campionato, e subito l’Arezzo è atteso da uno scontro con la Vis Pesaro di Stellone, che si presenta al Comunale per la prima volta da ex. Toscani e marchigiani arrivano da un buon finale di 2024: gli uomini di Troise sono reduci da tre vittorie consecutive, mentre i marchigiani hanno interrotto la loro striscia di quattro successi nell’ultima partita dell’anno, sconfitti in casa dalla Torres.

La Vis Pesaro affronta la sfida odierna senza gli squalificati Pucciarelli e Paganini. Troise, invece, porta in panchina Gilli, primo acquisto del mercato di riparazione, presentato solo ieri alla stampa. In attacco conferma il tridente Tavarnelli, Guccione e Pattarello, che ha dato buone risposte nelle ultime gare, lasciando inizialmente in panchina le punte di ruolo Ogunseye e Gucci.

L’esordio di Gilli arriva prima del previsto: al 12’ è chiamato a sostituire Renzi, costretto a uscire per un problema muscolare.

Le aspettative, alimentate dalla classifica e dai risultati recenti di entrambe le squadre, sono alte, ma vengono presto smentite dall’andamento del match. Nei primi 45 minuti prevalgono l’agonismo e l’equilibrio, con pochissime occasioni da gol. Tra i portieri, Trombini si oppone a un tentativo di Orellana, mentre i padroni di casa non inquadrano mai lo specchio della porta.

La partita sembra potersi indirizzare favorevolmente per l’Arezzo nei minuti di recupero del primo tempo, quando l’arbitro espelle Coppola per doppia ammonizione, lasciando la Vis Pesaro in inferiorità numerica per tutta la ripresa.

Nel secondo tempo Stellone corre subito ai ripari, inserendo Tavernaro e Tonucci al posto di Nicastro e Obi, con l’obiettivo di compattare la squadra. L’Arezzo spinge e gioca costantemente nella metà campo avversaria, ma non riesce a creare vere occasioni pericolose. Nemmeno l’ingresso di Ogunseye al posto di Mawuli riesce a dare incisività all’attacco amaranto.

Troise prova il tutto per tutto negli ultimi 15 minuti, schierando anche Gucci per affiancare Ogunseye e tentare la carta del doppio attaccante, ma l’inerzia della partita non cambia. Tanta corsa, molti cross in area, ma nessuna reale opportunità per sbloccare il risultato.

Alla fine, il match si chiude con uno 0-0 che favorisce la Torres, vittoriosa ieri contro il Pescara. I sardi portano a tre i punti di vantaggio sulla coppia Vis Pesaro-Arezzo e consolidano il quarto posto.

Domenica prossima, altra gara casalinga per gli amaranto, che al “Città di Arezzo” affronteranno il Pineto.