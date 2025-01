Siamo solo al terzo giorno del 2025 e già vi state chiedendo se fosse meglio restare nel 2024? Non disperate, le stelle vi guidano (o almeno ci provano) con la loro dose di saggezza irriverente. Prendete ciò che vi serve e lasciate il resto, proprio come fate con i buoni propositi.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La vostra voglia di fare si scontrerà presto con la realtà: non tutto si risolve con la testardaggine. Il 3 gennaio sarà il giorno perfetto per imparare che non tutte le battaglie meritano di essere combattute. Ma lo imparerete? Ovviamente no.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi sarete ancora più affezionati al vostro comfort, ma qualcuno (forse il vostro capo, forse la vita) vi obbligherà a lasciare il divano. Le stelle vi consigliano di affrontare la giornata con pazienza: il mondo non vi servirà tutto su un piatto d’argento (anche se ci sperate).

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La vostra mente sarà un turbine di idee e piani, ma il problema sarà metterne in pratica almeno uno. Il 3 gennaio sarà il giorno perfetto per abbandonare i sogni irrealizzabili e concentrarvi su qualcosa di concreto. Ma non illudetevi: domani tornerete al caos di sempre.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi sarete particolarmente emotivi (sì, più del solito). Le stelle vi invitano a non prendere tutto sul personale, ma sappiamo già che lo farete comunque. Cercate almeno di evitare i drammi inutili… o di farli sembrare utili.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Sarete il solito centro dell’attenzione, ma attenzione: non tutti apprezzano i vostri monologhi sulla vita. Il 3 gennaio sarà il giorno perfetto per ascoltare gli altri, ma sappiamo che non lo farete. Le stelle vi suggeriscono di provare almeno a fingere.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

La vostra ossessione per l’ordine oggi vi porterà a sistemare tutto, tranne i vostri pensieri. Le stelle vi consigliano di lasciare che qualcosa vada storto: non è la fine del mondo se la tazza non è esattamente al centro del tavolo.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sarete ancora più indecisi del solito, anche su cose banali come cosa mangiare a pranzo. Le stelle vi invitano a scegliere una direzione e ad accettare che non potete accontentare tutti. Ma sappiamo che alla fine tornerete a cercare di fare proprio questo.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

La vostra intensità oggi sarà al massimo, spaventando chiunque osi avvicinarsi. Le stelle vi consigliano di rilassarvi: non tutto è una battaglia o un segreto da scoprire. Oggi, provate a non fare scenate. Forse.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi sarete pieni di voglia di avventura, ma vi scontrerete con la monotonia della quotidianità. Le stelle vi consigliano di trovare il lato divertente anche nelle piccole cose, come cercare di non perdere le chiavi di casa.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi sarete più concentrati che mai, ma rischiate di sembrare insensibili a chi vi circonda. Le stelle vi invitano a ricordare che non siete una macchina da lavoro: un sorriso non ha mai ucciso nessuno. Forse.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Sarete particolarmente ribelli oggi, sfidando ogni regola possibile, anche quelle inutili. Le stelle vi consigliano di scegliere meglio le vostre battaglie: non tutto merita la vostra rivoluzione. Magari concentratevi su qualcosa di davvero importante.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi vivrete come al solito in un sogno a occhi aperti, ignorando qualsiasi richiamo alla realtà. Le stelle vi suggeriscono di provare a mettere un piede per terra, ma sapete cosa? Va bene così: il mondo reale è sopravvalutato.



Conclusione

Il 3 gennaio è quel giorno in cui il 2025 comincia a mostrare il suo vero volto, e non sempre sarà piacevole. Ma non preoccupatevi: le stelle sono sempre qui per farvi ridere, riflettere e, soprattutto, accettare che anche quest’anno sarà un po’ un disastro. Buona fortuna! ✨