Gli etruschi inventarono il gioco del calcio

Dal ritrovamento di San Casciano, del bronzetto con la palla in mano, alla tavola della FEC, tutto appare chiaro ed evidente. Il gioco si svolgeva con un massimo di 4 giocatori per parte, senza porte ma con paletti o sassi posti a una distanza di 80 centimetri l’uno dall’altro su ciascun lato. A volte, questi paletti o sassi non erano disposti parallelamente, ma su linee perpendicolari o intersecanti.

La palla, di dimensioni molto piccole, era realizzata con pelli essiccate e cucite di lepri, riempite con budelli di capra gonfiati a fiato. Questo materiale non consentiva palleggi e causava spesso scontri tra i giocatori, con calci sugli stinchi. Fortunatamente, dato che si giocava scalzi, non si verificavano danni gravi.

Il campo misurava circa 2 meida iku, corrispondenti a circa 15 metri. Prima di iniziare, venivano rimossi i sassi più appuntiti utilizzando ramaglie come scope improvvisate. Le partite non avevano tempi prestabiliti: potevano durare tre o quattro ore consecutive, talvolta dall’alba al tramonto.

Non vi erano arbitri e spesso scoppiavano discussioni, talvolta culminate in vere e proprie risse. In alcuni campi erano presenti anche alberi, e le squadre venivano formate all’inizio della partita con una sorta di conta. Due esponenti sceglievano a turno i compagni di squadra.

Nel 1954, giocavamo in modo simile tra l’Eden e il raccordo non asfaltato che univa viale Michelangelo a via Crispi, utilizzando palloni fatti con camere d’aria gonfiate con la pompa della bicicletta!

