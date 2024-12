Capodanno 2025: un atto d’amore per Arezzo

Lettera aperta ai cittadini di Arezzo e ai media Mauro Valenti, Fondatore di Arezzo Wave e Presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia

Arezzo, 29 dicembre 2024

Cari cittadini, cari lettori,

il Capodanno 2025 è la festa di piazza del 31 /12 rappresenta per me e per la Fondazione Arezzo Wave Italia un momento speciale. Organizzare un evento di questa portata, nel cuore della nostra città, è stata una sfida che ho scelto di accettare con passione e determinazione. Non è stato semplice, e non nego che ci siano stati momenti di difficoltà, ma sentivo che era giusto farlo, perché Arezzo merita qualcosa di grande.

Questo Capodanno non è solo una festa: è un atto d’amore per la città e per la sua comunità. Con il bando dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e Sport del Comune di Arezzo, ho voluto costruire un evento che lasciasse un segno, andando oltre le aspettative. Abbiamo investito non solo risorse economiche, ma anche la nostra credibilità, coinvolgendo partner di altissimo livello e mettendo in campo iniziative straordinarie, come:

• L’asta benefica dedicata a Diabolik, il più grande fumetto italiano, che raccoglierà fondi per il Calcit di Arezzo, un’associazione che da anni lotta contro i tumori.

• La promozione nazionale, con spot su una delle principali radio di Milano, Radio Popolare, per attrarre pubblico da fuori regione e far scoprire Arezzo.

• Le dirette televisive, che porteranno l’evento nelle case degli aretini e dei toscani grazie alla collaborazione con Arezzo TV e Amaranto Channel.

Ho scelto di puntare in alto, con la convinzione che Arezzo possa competere con le grandi città, attirando turisti e valorizzando le sue eccellenze culturali.

La serata in piazza sarà dedicata alla musica e alla solidarietà, con un omaggio a Enriquez, storico cantante della BandaBardò, e la partecipazione di artisti straordinari suoi componenti come Finaz, Don Bachi , Pacho, Peppe Voltarelli e I Matti delle Giuncaie, oltre ai giovani talenti locali Brunacci, Karma Eny e Disca dj oltre ai veterani Recovery Band . Sarà un momento di festa, ma anche di riflessione sul potere che la cultura ha di unire le persone.

Mi chiedono spesso: “Chi te lo fa fare?”

La risposta è semplice: l’amore per la mia città e la passione per il mio lavoro. Questo è il mio modo di restituire qualcosa di bello e significativo ad Arezzo. Certo, avrei potuto scegliere di passare le feste altrove, in vacanza, senza preoccuparmi di mille dettagli, di spese e di imprevisti. Ma ho sentito che questa sfida meritava di essere affrontata, per dimostrare che si può fare qualcosa di grande, anche partendo da una città come la nostra.

Questo Capodanno è un investimento, non solo economico, ma umano e culturale. È un messaggio per il futuro: Arezzo può e deve continuare a crescere, puntando sulla qualità e sull’unicità.

Desidero ringraziare i tanti amici, vecchi e nuovi, della Fondazione Arezzo Wave Italia. E la mia famiglia adesso determinante anche nel e per i miei eventi .Grazie al loro impegno, alla loro passione e alla loro dedizione, abbiamo reso possibile non solo questo evento, ma anche tutte le edizioni passate del festival Arezzo Wave, che hanno portato la nostra città a essere conosciuta in tutto il mondo e a diventare la casa del più grande festival rock italiano di tutti i tempi. Senza di loro, niente di tutto questo sarebbe stato possibile.

Vi invito tutti a partecipare e a vivere con noi questa serata speciale. Venite in piazza, portate amici e parenti, brindiamo insieme al nuovo anno e celebriamo ciò che rende Arezzo una città straordinaria: la sua capacità di guardare avanti con energia, creatività e passione.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a chi ha creduto in noi e a chi ci sosterrà con la sua presenza. Questo è il nostro regalo per la città.

Con affetto,

Mauro Valenti

Fondatore di Arezzo Wave

Presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia