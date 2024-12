Buon Natale! È arrivato il giorno più atteso (e temuto) dell’anno. Tra pranzi interminabili, parenti invadenti e regali discutibili, le stelle vi osservano con un bicchiere di spumante in mano e un’espressione di puro divertimento. Pronti a scoprire cosa vi riserva il Natale?

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Siete energici come sempre, ma attenzione: il Natale è una maratona, non uno sprint. Se finite tutti i dolci prima del secondo antipasto, non lamentatevi poi del mal di stomaco. Le stelle vi consigliano di dosare le forze… e il panettone.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Oggi il vostro unico obiettivo è godervi ogni singolo boccone del pranzo di Natale. Le stelle vi approvano, ma vi avvertono: occhio a non addormentarvi sul divano dopo il terzo giro di dolci. Anche perché qualcuno potrebbe fotografarvi.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete il centro della conversazione: battute, storie, aneddoti… tutto scorre con voi. Ma ricordate: non tutti sono interessati al racconto dettagliato del regalo che avete ricevuto nel ’98. Lasciate che anche gli altri parlino, ogni tanto.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi siete in modalità “cuore tenero”: tra lacrime di commozione per il brindisi e abbracci infiniti, rischiate di diventare il bersaglio delle battute dei parenti. Non preoccupatevi: siete l’anima sentimentale del Natale, e a qualcuno serve pure questo.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi vi sentite la star del pranzo, ma attenzione: il Natale non è una passerella. Se continuate a raccontare quanto sia stato perfetto il vostro regalo, rischiate di annoiare tutti. Le stelle vi consigliano di concedere spazio anche al resto della famiglia (forse).

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi siete gli organizzatori perfetti, ma le stelle vi ricordano che non tutto deve andare secondo i piani. Se qualcuno rompe un bicchiere o sbaglia il brindisi, non fatene una tragedia. È Natale: il caos è parte della tradizione.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi siete elegantissimi e impeccabili, come sempre. Ma attenzione: se passate troppo tempo a sistemarvi la cravatta o a controllare il rossetto, potreste perdere il brindisi. Le stelle vi consigliano di rilassarvi: siete già perfetti.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete più enigmatici del solito, e qualcuno potrebbe sospettare che abbiate un segreto. Le stelle vi invitano a essere più chiari, almeno per oggi: dire “Forse ho un regalo per te, o forse no” non è molto natalizio.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete l’anima della festa, pronti a brindare con chiunque. Ma attenzione: non tutti hanno il vostro spirito da party. Se zia Giovanna rifiuta il quinto bicchiere di prosecco, accettatelo senza insistere (o bevetevelo voi).

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete il punto di riferimento della famiglia, come sempre. Ma ricordate: anche voi avete diritto a divertirvi. Lasciate che qualcuno vi serva una volta tanto. O almeno fate finta di non essere voi a dirigere tutto.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi siete pieni di idee stravaganti per ravvivare il Natale, ma attenzione: non tutti apprezzano la “tombola rivoluzionaria” con regole inventate sul momento. Le stelle vi consigliano di bilanciare innovazione e tradizione. Un po’.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete immersi nella magia del Natale, sognanti e felici. Ma attenzione: non perdete troppo tempo a rimirare le luci dell’albero, o vi ritroverete a mangiare l’ultima fetta di panettone avanzata. Le stelle vi ricordano di restare presenti.



Conclusione

Il Natale è un momento unico, fatto di risate, caos e (troppi) carboidrati. Le stelle vi augurano di viverlo con leggerezza e ironia: alla fine, i momenti più divertenti saranno quelli meno perfetti. Buon Natale a tutti, anche ai ritardatari del brindisi!