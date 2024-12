Il 23 dicembre: il giorno in cui il panico da “Non ho fatto niente di quello che dovevo fare” si combina con la certezza che ormai è troppo tardi. Le stelle oggi si limitano a guardare e scuotere la testa, sperando che almeno questa volta seguiate i loro consigli… o che abbiate un piano B decente.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete più veloci di un corriere espresso, ma attenzione: non tutto si può risolvere con la fretta. Se vi trovate a impacchettare regali al semaforo, forse è il caso di rallentare. O di arrendervi al fascino della busta regalo.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Oggi il vostro unico obiettivo è sopravvivere alle follie pre-natalizie con il minimo sforzo. Le stelle vi approvano, ma ricordano che delegare non è sinonimo di furbizia se poi vi tocca rimediare. Controllate che il cenone non includa “pizza e birra”.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete il caos fatto persona. Tra regali dimenticati, liste smarrite e mille messaggi di auguri, sembrate un call center nel Black Friday. Le stelle consigliano: fermatevi, respirate e iniziate almeno una cosa. O perlomeno fate finta.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi siete così coinvolti nello spirito natalizio che state pensando di addobbare anche il gatto. Va bene l’entusiasmo, ma non tutti condividono il vostro amore per lucine e fiocchi. Non prendetevela se qualcuno preferisce un Natale più… sobrio.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi vi sentite inarrestabili: la star del Natale, il protagonista assoluto di ogni riunione familiare. Ma ricordate: gli altri non sono lì solo per applaudirvi. Condividere un po’ di spazio non vi toglierà il titolo di “Re delle Feste”. Forse.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi siete a un passo dalla perfezione natalizia: regali pronti, menù pianificato, tutto impeccabile. Ma attenzione: non tutti apprezzano i vostri standard altissimi. Se qualcuno arriva con un dolce comprato al supermercato, non fateglielo pesare (troppo).

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi siete combattuti tra il voler fare bella figura e il desiderio di scappare in un’isola tropicale. Le stelle vi capiscono, ma vi ricordano che il Natale è anche sopravvivenza strategica. Sorridete, dite “Che bello!” e andrà tutto bene.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete carismatici come sempre, ma anche un po’ troppo enigmatici. Se vi chiedono cosa volete per Natale, rispondete qualcosa di comprensibile. “Un segreto da svelare” o “La verità assoluta” non sono regali facilmente reperibili su Amazon.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete in vena di avventure, ma le stelle vi ricordano che girare tra mille negozi il 23 dicembre non è propriamente “un’esperienza epica”. Forse è meglio pianificare un po’. O, almeno, munirvi di gomiti affilati.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete così efficienti che sembrate un algoritmo natalizio. Ma attenzione: non tutto deve essere perfetto. Se vi rilassate un attimo, scoprirete che il caos delle feste ha un certo fascino. O, almeno, è inevitabile.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi siete pieni di idee geniali per “reinventare il Natale”, ma gli altri potrebbero non essere pronti. Va bene proporre giochi innovativi e menù alternativi, ma forse è meglio lasciare stare la “carbonara di tofu” quest’anno.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete persi in un vortice di emozioni natalizie. Le stelle vi consigliano di non farvi travolgere: va bene sognare un Natale perfetto, ma ricordate che la vita reale è fatta di calzini spaiati e pacchi sbagliati. E va bene così.



Conclusione

Il 23 dicembre è un test di resistenza mentale, fisica ed emotiva. Le stelle vi augurano buon Natale in anticipo, perché non sono sicure che il 24 sarete ancora lucidi. Nel dubbio, ricordate: i sorrisi forzati si confondono bene con quelli sinceri.