Fine settimana del settore giovanile amaranto: risultati e cronache (21-22 dicembre)

Under 17 | Benevento – Arezzo 1-3

Prestazione di grande spessore per gli Under 17 dell’Arezzo, che superano il Benevento con una prova di carattere e qualità. Mister Bernardini punta su un gioco basato sull’uno contro uno, riuscendo a mantenere i padroni di casa, guidati dall’ex Floro Flores, lontani dalla porta amaranto.

Nonostante il vantaggio iniziale del Benevento al 20′, l’Arezzo risponde subito: Paglicci, dopo aver colpito un palo al 23′, pareggia al 25′ con un tiro potente dalla distanza. Nella ripresa, gli amaranto concretizzano la rimonta: al 55′ Tramonti segna su assist di Minocci, che si ripete al 60′ servendo Fratini per il definitivo 3-1. Il Benevento resta in dieci al 70′, ma l’Arezzo non sfrutta le occasioni per ampliare il risultato.

La squadra chiude il 2023 con una vittoria convincente e si prepara con fiducia al rientro in campo dopo le festività.

Under 16 | Arezzo – Caldiero Terme 1-2

Partita sfortunata per gli Under 16, che chiudono il girone d’andata con una sconfitta immeritata contro il Caldiero Terme. Gaias porta in vantaggio gli amaranto al 25′ con un bel gol, e l’Arezzo controlla la gara fino a un episodio decisivo nella ripresa: l’espulsione del portiere amaranto al 60′ cambia l’inerzia del match.

La superiorità numerica galvanizza il Caldiero Terme, che pareggia su calcio d’angolo e ribalta il risultato nel finale con un tiro deviato che sorprende la difesa. Una prestazione comunque incoraggiante per l’Arezzo, nonostante il risultato.

Under 15 | Benevento – Arezzo 3-0

Gli Under 15 escono sconfitti da Benevento, ma mostrano impegno e solidità contro una delle squadre più competitive del campionato. Dopo il vantaggio del Benevento al 15′ su calcio piazzato, i padroni di casa raddoppiano al 30′ e chiudono i conti nella ripresa.

L’Arezzo, pur concedendo poco, non riesce a concretizzare le proprie occasioni, ma la squadra ha dimostrato di poter competere a buoni livelli anche contro avversari di alto rango.

