Blassy, nuda e scalza: tra disavventure, fortuna e caos globale

Avevamo lasciato la nostra sollecitatrice astrale e contorsionista prensile, accompagnata dal mago Merloy, nella grande città del gioco, Las Vegas (i prati), per il grande spettacolo all’Encore Theatre sulla Strip Road.

Arrivarono a bordo di una limousine bianca avorio, e per non pagare il biglietto, il taccagno Merloy nascose Blassy nella valigetta dello spettacolo. Durante lo scarico dei bagagli, uno degli addetti del teatro, distratto, caricò la valigetta al contrario proprio mentre Blassy stava urinando. Merloy si accorse della situazione vedendo un liquido macchiare la parte esterna della valigetta e intervenne immediatamente. Quando raggiunsero il camerino, aprì il bagaglio e liberò una Blassy umida e infuriata.

“Merloy, sei un gran minchione! Per risparmiare il biglietto mi hai fatto viaggiare dentro un bagaglio a mano?” sbottò Blassy.

L’imperterrito mago rispose: “Pensavo fossi esperta in viaggi con il catetere vaginale! Mi sono informato tramite l’agenzia La Volpe e ho scoperto che sei una Blassy astronauta. Ora vai sotto la doccia e lavati per bene!”

Mentre si lavava, Blassy ripensò con nostalgia alla sua famiglia, al figlio Dean e al compagno Bertol, provando un magone allo stomaco. Ma la situazione peggiorò: Merloy le nascose la valigia con i suoi vestiti, e uscita dalla doccia non trovò nemmeno un accappatoio. Disperata e nuda, corse in strada, dove fu notata da un camionista di passaggio, Jhoan, ex giocatore di football americano soprannominato “Il Bastonatore”.

Jhoan, sensibile e generoso, le offrì una tuta da meccanico (enorme per lei) e un paio di calzini usati. Durante una sosta in un Drive Store, le comprò un vestito a fiori del deserto, taglia 42, e i due proseguirono insieme. Dopo una notte in un Holiday Inn, dove consumarono un rapporto completo, arrivarono a Reno.

Blassy e il 21

Rivestita alla meglio, Blassy si presentò ai tavoli da gioco con il nuovo compagno Jhoan. Lui puntò 6000 dollari al poker, mentre lei si sedette alla roulette con soli 100 dollari. Dotata di straordinarie capacità mentali, ereditate dai suoi viaggi astrali, guidò la pallina sul numero 21 e accumulò un bottino di oltre 4,5 milioni di dollari.

La sua fortuna attirò l’attenzione degli ispettori del casinò, che la invitarono in un ufficio al secondo piano per interrompere il gioco e salvaguardare le casse. Il direttore le offrì un viaggio e una settimana gratuita al Lisboa Casinò di Macao, in Cina, come compromesso.

Prima di partire, Blassy spedì 2 milioni di dollari al compagno Bertol e al figlio Dean, e comprò un nuovo camion per Jhoan, che aveva perso i 6000 dollari. Da Reno volò a San Francisco e poi a Hong Kong, dove si imbarcò su una nave di lusso diretta a Macao.

Al Lisboa Casinò, in tre sere Blassy vinse l’equivalente del bilancio annuale della Nigeria e del Venezuela messi insieme. Al quinto giorno, i suoi successi scatenarono tensioni geopolitiche che portarono alla Guerra delle Tre Settimane, con 14 bombe nucleari tattiche sganciate dai satelliti cinesi e 4 dagli statunitensi.

Fortunatamente, tutto questo è solo frutto della mia fantasia!