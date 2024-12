Conferenza di fine anno: il sindaco Ghinelli traccia il bilancio del 2024

Oggi, mercoledì 18 Dicembre, come ogni anno ricorrenza vuole, si è tenuta la conferenza stampa di fine anno al Palazzo del Comune, dove hanno preso parola il sindaco Alessandro Ghinelli insieme agli assessori comunali per parlare dell’anno che si sta per concludere e di tutti gli obiettivi che la giunta è riuscita a portare a termine.

Il 2024 per Arezzo è stato l’anno che tutti ricorderanno come “L’anno del Vasari”, proprio perché ha segnato il 450esimo anniversario della morte di Giorgio Vasari e, per festeggiare tale ricorrenza, sono stati creati degli eventi dedicati che hanno portato, e stanno portando, lustro e prestigio alla nostra città sia dal punto di vista turistico che culturale.

Per questa occasione, la notizia che ha fatto più scalpore nella seconda metà dell’anno è stata la notizia del ritorno “in patria” della Chimera, che nella conferenza stampa di oggi, il sindaco Ghinelli ha sostenuto si fermerà ad Arezzo più del periodo di tempo stabilito inizialmente, cosicché molti più visitatori possano andarla ad ammirare.

Nel 2024 Arezzo si è fatta conoscere, ancora di più di quanto non lo avesse già fatto negli anni precedenti, anche nel panorama internazionale, tramite i numerosi eventi a cui il sindaco Ghinelli ha partecipato e per la partecipazione di Arezzo al Metropolitan Museum di New York con la presentazione della Pala Tarlati di Pietro Lorenzetti.

Il 2024 per Arezzo è stato anche l’anno che ha visto un maggior consolidamento in termini di sicurezza all’interno del territorio con l’impiego di più forze di polizia e un’attenzione maggiore a tutte quelle attività di controllo portate aventi dagli agenti.

È l’anno in cui sono state iniziate e portate a termine opere pubbliche d’importanza strategica come la nuova rotatoria di via dei Carabinieri, la messa in sicurezza del ponte sul fiume Arno a Buon Riposo, punto strategico per le reti di collegamento con il Valdarno. Inoltre, per quanto concerne il nuovo snodo viario di via Fiorentina è stata conclusa e collaudata a inizio 2024 la realizzazione della nuova fognatura delle acque nere e, per quanto riguarda i lavori stradali, il sindaco ha sostenuto che dovrebbero iniziare per febbraio/marzo del prossimo anno; successivamente, grazie all’assessorato all’urbanistica, sono state riqualificate molte aree verdi per il benessere dei cittadini e molte aree ormai negli anni precedenti lasciate a sé come la zona ex scalo merci.

Questo anno ha visto anche dei passi avanti riguardo all’innovazione la quale è passata attraverso l’ulteriore digitalizzazione dei servizi demografici. E’ proseguita infatti l’attività di transizione digitale dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale tramite l’adesione ai progetti, finanziati con i fondi PNRR; sempre con finanziamento PNRR verranno digitalizzate le procedure SUAP e SUE, l’obiettivo principale è quello di creare un ecosistema digitale con il vantaggio di procedure amministrative più rapide e con accesso ai servizi e alle informazioni in modo semplice, senza doversi recare fisicamente agli sportelli.

Infine, per le politiche giovanili, durante l’anno è stato indetto l’annuale bando in favore dei gestori degli impianti sportivi comunali in concessione, con tariffe in leggero aumento per il 2025 ed è stato informatizzato tutto il sistema di gestione degli impianti sportivi comunali, con procedure più snelle e immediate a fronte di investimenti importanti a livello digitale; è stato avviato il nuovo triennio dei centri giovani comunali, inoltre anche per quest’anno rinnovata la collaborazione con gli operatori di strada, presenza fissa in Piazza della Badia e in centro, con particolare attenzione agli eventi cittadini dedicati ai giovani anche fuori dal centro, ai locali notturni e alle settimane del quartierista. Una presenza particolarmente efficace che ha determinato una notevole diminuzione dei disagi legati alla malamovida.

Con tale conferenza in cui il sindaco Ghinelli ha tenuto a precisare che i risultati ottenuti in questo anno lo hanno lasciato soddisfatto dell’operato svolto si chiude un altro anno di interventi ed opere pubbliche che hanno aiutato a migliorare la qualità di vita dei cittadini.