Moto e cuori per Natale: Babbo Natale arriva al San Donato di Arezzo su due ruote

Senza slitte né renne, ma in sella alle loro moto, oltre 100 Babbi Natale hanno portato gioia e doni ai piccoli pazienti dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Questa mattina, i motociclisti, vestiti di rosso e bianco, hanno percorso l’anello interno dell’ospedale per salutare bambini, famiglie e personale sanitario.

L’iniziativa, organizzata dal Motoclub “Discorsi Pochi” insieme alla Tribù dei Nasi Rossi e alla Fratres di Rigutino, è diventata un appuntamento fisso dal 2016 per celebrare il Natale in modo speciale.

Dopo il giro in moto, i Babbi Natale si sono fermati sotto le finestre del reparto di Pediatria, dove una delegazione ha consegnato regali ai bambini ricoverati. All’interno dei pacchi, personalizzati per bambine e bambini, c’erano album da colorare, pennarelli, matite, carte da gioco e bolle di sapone. Oltre ai doni individuali, i motociclisti hanno arricchito la Ludoteca del reparto con giochi in scatola, contribuendo a rendere più piacevoli i momenti trascorsi in ospedale.

Anche il personale sanitario ha ricevuto una sorpresa speciale dalla Fratres di Rigutino: strumenti utili per la cura e il benessere dei piccoli pazienti, tra cui un metro di Broselow per la rianimazione pediatrica, due bollitori con controllo della temperatura per il latte pediatrico, uno scalda biberon e uno sterilizzatore a due posti.

Un gesto di solidarietà e allegria che, ancora una volta, ha dimostrato il valore della comunità e della generosità durante le festività natalizie.