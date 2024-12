Eccoci al 12 dicembre, un giorno che sembra creato apposta per metterti alla prova in modo del tutto inutile. Le stelle non ti risparmieranno neanche oggi, ma d’altronde, che gusto ci sarebbe altrimenti? Prepara il sarcasmo e affronta questa giornata come solo tu sai fare: fingendo di sapere cosa stai facendo.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi sei più testardo del solito, e la tua determinazione a vincere ogni discussione potrebbe finire per farti litigare persino con la tua ombra. Le stelle ti consigliano di scegliere le battaglie con saggezza. O di non scegliere affatto, visto che l’ultima parola vuoi comunque averla tu.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

La tua passione per il comfort oggi è alle stelle… peccato che tu stia dimenticando che ogni tanto bisogna anche alzarsi dal divano. Se qualcuno ti invita a fare qualcosa, non rispondere subito con un “no”: potrebbe esserci cibo gratis in ballo.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Parli così tanto che chiunque vicino a te sta già cercando un paio di tappi per le orecchie. Bello essere comunicativi, ma ricorda che il silenzio ogni tanto è d’oro. Anche se per te sembra più un concetto alieno.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi sei così emotivo che persino Netflix potrebbe chiamarti per interpretare un dramma romantico. Va bene sentire profondamente, ma non tutti vogliono partecipare alla tua telenovela. Prova a sorridere: nessuno sa mai come reagire, ed è divertente.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti svegli convinto di essere al centro dell’universo, ma oggi qualcuno potrebbe ricordarti che, no, non lo sei. Non preoccuparti: il tuo ego si riprenderà presto. Intanto, magari prova a non rubare la scena anche quando non serve.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

La tua ossessione per il controllo oggi ti spinge a riorganizzare ogni cosa, comprese le vite altrui. Peccato che nessuno abbia chiesto il tuo intervento. Le stelle ti suggeriscono di rilassarti: il caos non è un nemico, è solo una scusa per smettere di lavorare troppo.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sei bloccato in una spirale di dubbi e indecisioni, e oggi scegliere un film da guardare sembra una sfida olimpica. Le stelle ti consigliano di smettere di pensare troppo e agire. Sì, anche se sbagli: almeno avrai una scusa per lamentarti.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi sei più misterioso di un romanzo giallo scritto male, e nessuno sa davvero cosa stai pensando. Bello essere enigmatici, ma attenzione: il confine tra intrigante e insopportabile è sottile. Prova a dire qualcosa di chiaro, per una volta.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di avventura oggi ti porta a fare cose assurde… tipo accettare un invito che sai già sarà un disastro. Va bene essere spontanei, ma ogni tanto un pizzico di logica non guasterebbe. Non preoccuparti: le figuracce si dimenticano in fretta. Forse.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Stai lavorando così tanto che sembri un robot programmato male. Va bene essere ambiziosi, ma oggi prova a prenderti almeno cinque minuti per te stesso. Le stelle non ti giudicheranno. Forse.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Sei talmente perso nei tuoi pensieri che oggi potresti camminare dritto contro un muro. Bello essere visionari, ma ogni tanto prova a guardare dove metti i piedi. O almeno avvisa gli altri quando entri nella tua dimensione parallela.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi sogni così tanto ad occhi aperti che sembri un poeta maledetto. Va bene essere romantici, ma ricorda che qualcuno deve pur lavare i piatti. Le stelle ti consigliano di tornare sulla terra almeno per il tempo di fare una lista delle cose da fare.



Conclusione

Il 12 dicembre promette piccoli drammi, grandi risate e qualche momento di confusione cosmica. Le stelle vi guardano e scuotono la testa, ma lo fanno con affetto. E ricordate: qualunque cosa accada, almeno ci sarà qualcosa di cui ridere… probabilmente di voi.