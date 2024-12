Nuove telecamere per i varchi ZTL A e B: investimenti in sicurezza e controllo del traffico

Assessore Casi: “Prosegue l’impegno per migliorare la sicurezza e il controllo del territorio. A via Pier della Francesca un accesso protetto per gli autobus tutela i passeggeri del trasporto pubblico.”

Sono state sostituite tutte le 27 telecamere di controllo dei varchi di accesso e uscita nelle zone a traffico limitato (ZTL) A e B. I nuovi dispositivi, dotati di tecnologia a lettore ottico, riconoscono automaticamente le targhe autorizzate, segnalando solo quelle irregolari, soggette a sanzione. Non cambiano le regole di accesso, con orari e modalità invariati.

“L’installazione delle nuove telecamere si inserisce nel programma prioritario di investimento e implementazione degli strumenti di controllo della giunta Ghinelli – spiega l’assessore Alessandro Casi. Attualmente sul territorio sono operative 486 telecamere, utili per la sicurezza e il controllo del traffico. In via Pier della Francesca, è stata inoltre istituita una corsia protetta per l’accesso degli autobus all’area di sosta, monitorata da un nuovo dispositivo tecnologico. Questa scelta, condivisa con Autolinee Toscane, mira a garantire la sicurezza dei passeggeri e a impedire la sosta non autorizzata di veicoli privati.”

Secondo il comandante Aldo Poponcini, “Dal 16 al 31 dicembre i nuovi impianti saranno in pre esercizio. Dal 1° gennaio 2025 entreranno in funzione, con riconoscimento targhe e sanzioni automatiche. Restano invariati importi e modalità delle multe.”