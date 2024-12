“Babbo Natale in Vespa” tra Luna Park e centro storico: un weekend di solidarietà e allegria

Il Natale ad Arezzo si arricchisce di un evento ormai tradizionale e sempre più atteso: “Babbo Natale in Vespa”, organizzato dal Vespa Club Arezzo, che quest’anno raddoppia con due giornate di festa. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, decine di vespisti animeranno la città con una carovana natalizia, regalando sorrisi ai più piccoli e raccogliendo fondi per il Calcit, a sostegno della lotta contro i tumori.

I partecipanti, rigorosamente vestiti da Babbo Natale e con le loro Vespa addobbate per l’occasione, daranno vita a un tour carico di allegria. Il primo appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre alle 15.30 al Luna Park di Arezzo, dove i vespisti percorreranno le attrazioni del parco, distribuendo caramelle e facendo provare ai bambini l’emozione di salire in sella.

Domenica 15 dicembre sarà il momento clou con il raduno di “Babbo Natale in Vespa”, inserito tra le iniziative di “Arezzo – Città del Natale”. Alle 15.30, da piazza Guido Monaco, partirà una sfilata attraverso le vie del centro storico, con tappe in piazza San Francesco, piazza Sant’Agostino e al Prato. Durante il percorso, dolciumi e caramelle verranno distribuiti ai più piccoli, mentre il clima di festa sarà arricchito dalle originali decorazioni delle Vespa e dagli abiti dei partecipanti.

L’evento culminerà con le premiazioni per la Vespa più creativa e il miglior costume natalizio, valorizzando l’entusiasmo e l’inventiva dei vespisti. La giornata si concluderà con una cena conviviale presso la pizzeria dell’Orciolaia, occasione per scambiarsi auguri e salutare il 2024.

«Il Vespa Club Arezzo – spiega il presidente Roberto Sestini – vuole trasmettere la passione per la Vespa alle nuove generazioni, creando momenti di aggregazione e solidarietà. Con questa iniziativa uniamo divertimento e beneficenza, sostenendo il Calcit e le sue importanti attività».

Il prossimo appuntamento per gli appassionati è già fissato: lunedì 2 giugno, in occasione del raduno nazionale VespArezzo, giunto alla ventiquattresima edizione.