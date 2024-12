Report weekend settore giovanile Arezzo: tra alti e bassi, gli amaranto crescono

Primavera 4 | RIPOSO

Under 17 | Arezzo – Ternana 0-2

La formazione Under 17 amaranto esce sconfitta contro la capolista Ternana per 2-0 in una gara combattuta e condizionata da episodi decisivi. L’autorete di Falchi al 6’ e l’espulsione di Fiacchini al 23’ per un’irregolarità sull’equipaggiamento hanno pesato sull’esito finale. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Arezzo ha sfiorato il pareggio con Fratini, Tramonti e Nugnes. La Ternana ha chiuso i conti al 96’. Buone le prove di Sera e Minocci, segno di un gruppo in crescita.

Under 16 | Padova – Arezzo 5-0

Pesante battuta d’arresto per gli Under 16, sconfitti 5-0 in trasferta. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Arezzo ha ceduto nella ripresa a causa di errori difensivi e un crollo mentale. Nonostante il risultato severo, la squadra lavorerà per ripartire con maggiore determinazione.

Under 15 | Arezzo – Ternana 2-1

Vittoria di carattere per gli Under 15, che battono la Ternana 2-1. Centi sblocca il match al 22’, mentre la Ternana pareggia nella ripresa. Nel recupero è Tosoni a siglare il gol decisivo, regalando tre punti preziosi agli amaranto.

Under 14 PRO | Genoa – Arezzo 2-0

Gli Under 14 lottano ma si arrendono al Genoa per 2-0. Decisive le reti di Ferroni e Amaro. L’Arezzo si distingue per impegno e carattere, dimostrando una crescita costante nonostante il risultato.

Foto: S.S. Arezzo