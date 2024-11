L’Oroscopo del 26 novembre: stelle acide e pianeti pettegoli.

Benvenuti all’oroscopo ironico di oggi, dove il cielo astrologico si rivela un teatro di drammi cosmici e sussurri intergalattici. Mercurio sta spettegolando su Marte, Venere si sente incompresa, e Giove… beh, Giove è sempre lì a giudicare tutti. Scopri cosa ti aspetta in questa giornata stellare, o meglio, storta.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi ti senti come una pila scarica nel telecomando della TV: frustrato e inutile. Il tuo entusiasmo incontenibile sarà accolto dagli altri con un caloroso “Meh”. Evita decisioni importanti, soprattutto quelle che riguardano il colore delle pareti di casa o il tuo taglio di capelli.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Hai presente quel biscotto che cade sempre nella tazza di tè? Ecco, tu oggi. Ogni tentativo di sembrare equilibrato sarà rovinato dalla tua innata testardaggine. Ma non preoccuparti, stai perdendo la pazienza, non la battaglia. O almeno così credi.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi la tua parlantina ti metterà nei guai. Di nuovo. Hai così tante opinioni che persino le stelle hanno smesso di ascoltarti. Forse dovresti provare il silenzio meditativo… o almeno morderti la lingua prima di parlare.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sei un disastro emotivo ambulante, ma oggi il tuo talento drammatico raggiungerà nuove vette. Una carezza ti commuoverà, una critica ti distruggerà. Netflix potrebbe considerarti per una nuova serie sulla tua vita. Titolo provvisorio: Lamentazioni e Cioccolato.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ah, il re della giungla. Peccato che oggi ti senti il re… di un pollaio. La tua maestosa autostima verrà messa alla prova da persone che sembrano non riconoscere il tuo valore. Un consiglio? Fingi di non accorgertene e continua a pavoneggiarti.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

La tua ossessione per il controllo ti porterà a litigare con il tostapane. Se non puoi accettare che la perfezione è un’utopia, almeno cerca di accettare che anche tu hai diritto a sbagliare. Oggi magari comincia con un errore: prova a rilassarti.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Ti sveglierai pensando di poter mettere ordine nel caos. Povero illuso. Alla fine della giornata ti renderai conto che l’unico equilibrio che hai trovato è quello tra pizza e birra. E va bene così, dopotutto.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi il tuo sguardo magnetico spaventerà persino il barista. Il tuo sarcasmo sarà più tagliente del solito, e tutti faranno bene a starti alla larga. Tranne uno: qualcuno potrebbe sfidare la tua acidità e vincere. Sarà amore o rissa?

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

È il tuo momento, ma nessuno sembra accorgersene. Oggi ti senti un filosofo incompiuto che parla al vento. Forse perché dici troppo, e spesso a sproposito. Prova a canalizzare l’energia in qualcosa di utile, tipo non infastidire tutti.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Lavori duro, sei sempre serio, ma oggi sembri una fotocopia scolorita di te stesso. Prova a fare qualcosa di spontaneo, tipo sorridere. Va bene, forse è troppo. Inizia con un’espressione neutra: meno grugniti, più umanità.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

La tua voglia di cambiare il mondo si scontra oggi con la tua totale incapacità di fare qualcosa di pratico. È bello sognare, ma non puoi vivere di aria e ideali. Forse è il momento di affrontare la realtà. O almeno di pagare la bolletta del telefono.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sei l’anima fragile che si fa male persino guardando un tramonto troppo acceso. Le stelle ti consigliano di restare in un ambiente protetto, tipo sotto il piumone. Se qualcuno ti disturba, rispondi con un drammatico “Perché proprio a me?”.



Conclusione

E così si conclude questa giornata sotto un cielo che, come sempre, non si fa mai i fatti suoi. Le stelle non decidono il tuo destino, ma si divertono a lanciarti segnali confusi. In ogni caso, ricordati che l’ironia è la miglior arma contro la serietà cosmica… e contro le persone che ti fanno girare i pianeti.