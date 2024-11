Il sindaco e il “motogatto”: un autostoppista clandestino a quattro zampe

Chi ha detto che i gatti non amano viaggiare? Questo felino coraggioso (o forse solo disperatamente freddoloso) ha deciso di fare un’epica traversata di 30 chilometri nel vano motore dell’auto del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Un’idea originale per spostarsi senza biglietto, anche se decisamente rumorosa.

“Tutto è bene quel che finisce bene,” scrive su Facebook il primo cittadino, che probabilmente non si aspettava di ospitare un passeggero clandestino sotto il cofano. “Sentivo un miagolio,” racconta Agnelli. Sì, un piccolo segnale che qualcosa di assolutamente normale stava accadendo nel motore della sua auto.

Il viaggio del gatto comincia a Tuoro sul Trasimeno, probabilmente attratto dal caldo del motore. Dopo 30 chilometri di vibrazioni, miagolii e curve, il sindaco arriva a destinazione, parcheggia e… sorpresa! Dal cofano spunta una testolina pelosa. “Non mi rendevo conto da dove venisse il rumore,” spiega Agnelli. Una volta scoperto il problema, l’operazione salvataggio inizia: protagonista assoluto un manico di scopa, consigliato dal meccanico (chi ha bisogno di attrezzi di precisione?).

Con delicatezza e pazienza, il gattino è stato liberato e, dopo aver tentato di entrare in un’altra auto (magari per proseguire il viaggio), è stato messo al sicuro. Adesso, accolto da una parente del sindaco, il fortunato felino ha trovato casa.

Un’avventura che poteva finire male, ma che si è trasformata in una storia da raccontare. Per il gattino: missione compiuta. Per il sindaco: nuova consapevolezza sull’importanza di controllare il vano motore. E per tutti noi, una lezione: mai sottovalutare l’ingegno di un gatto in cerca di calore.