Abbandono illecito di rifiuti a Porrena: sequestrata l’area davanti all’isola ecologica, quattro imprenditori denunciati

Quattro imprenditori sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti, dopo aver abbandonato elettrodomestici e materiali pericolosi davanti all’isola ecologica di Porrena, nel comune di Poppi. L’area è stata sequestrata a seguito di un mese di indagini condotte dai carabinieri forestali, che hanno individuato i responsabili grazie a controlli mirati.

Gli imprenditori, anziché smaltire correttamente rifiuti come frigoriferi e lavatrici (classificati come RAEE), hanno preferito abbandonarli nottetempo per evitare i costi di smaltimento. L’area interessata, trasformata in una discarica abusiva, è stata segnalata dal Comune di Poppi e da Sei Toscana, che avevano rilevato episodi ricorrenti di abbandono di rifiuti.

Le autorità ricordano l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti per salvaguardare l’ambiente e invitano a rispettare le norme per evitare pesanti sanzioni.