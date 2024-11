Eccoci all’ennesimo appuntamento con le stelle che ti guardano dall’alto con un misto di ironia e perplessità. Se pensavi di cavartela senza colpi bassi, mi spiace deluderti: il cielo di oggi ha una bella dose di sarcasmo da elargire. Non sei pronto? Peggio per te. Prendi fiato e preparati a incassare.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi ti senti imbattibile, ma guarda che il mondo non è un’arena di gladiatori. Usa quell’energia per costruire qualcosa di utile, invece di sfidare chiunque osi guardarti storto.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La tua ostinazione oggi raggiunge vette olimpiche. Sei così fissato sul tuo piano che stai ignorando tutti i segnali che ti urlano di cambiare rotta. Testardo sì, ma anche sordo?

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli, scherzi, ti dividi tra mille cose… ma concludi poco o niente. Le stelle suggeriscono: chiudi almeno una conversazione prima di iniziarne altre dieci. Non è difficile, dai.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi stai cavalcando l’onda delle emozioni come un dilettante al primo surf. Non tutti devono sopportare i tuoi sbalzi d’umore. Riprendi il controllo, o almeno fingi.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vuoi essere al centro della scena, ma oggi sembri più un figurante spaesato. Non sempre essere in prima fila è un bene. Fai un passo indietro e guarda il quadro generale.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Stai cercando di sistemare tutto, ma in realtà stai solo creando caos sotto mentite spoglie. Il perfezionismo oggi è il tuo peggior nemico. Lascia qualcosa di imperfetto: il mondo non finirà.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Ti piace giocare il ruolo del pacificatore, ma oggi sei più un arbitro impacciato che non sa da che parte stare. Prendi una posizione, anche se rompe l’equilibrio. È ora di crescere.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

La tua passione oggi sembra più una miccia accesa in una polveriera. Controlla le tue reazioni o finirai per far scappare chiunque ti si avvicini. Meno intensità, più moderazione.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Sei così concentrato sul futuro che rischi di inciampare sul presente. Non è un bel vedere. Guarda dove metti i piedi prima di correre verso l’orizzonte, o finirai gambe all’aria.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Sempre il solito instancabile lavoratore, ma oggi sembri un robot con la batteria scarica. Fermati prima che il sistema vada in crash. Anche tu hai bisogno di respirare, sai?

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

La tua genialità oggi rasenta l’assurdità. Va bene essere visionari, ma un po’ di praticità non guasterebbe. Gli altri non sono pronti per il tuo show: prova a essere meno stravagante.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Ti rifugi nei tuoi sogni, sperando che la realtà sparisca. Ma, sorpresa: la realtà è ancora lì e ti sta aspettando al varco. Smetti di fuggire e affrontala. Anche con un po’ di coraggio, magari.



Conclusione

Il 21 novembre non è il giorno per glorie facili o scuse banali. Le stelle ti sfidano a migliorarti, ma non senza ricordarti quanto sei bravo a complicarti la vita. Torna domani per altre verità cosmiche… se sopravvivi a oggi!