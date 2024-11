Arezzo presenta il progetto per il nuovo stadio: innovazione, sostenibilità e vivibilità

Oggi, nella Sala Rosa del Palazzo Comunale è stato presentato il nuovo progetto dello stadio comunale “Città di Arezzo”, uno stadio del tutto nuovo, all’avanguardia e con un occhio alla sostenibilità, progettato seguendo le linee guida della nuova legge sugli stadi entrata in vigore nel 2021.

Durante tale presentazione ha preso per primo parola l’architetto di M28Studio che si occupa del progetto; nell’esporre i lavori, ha affermato che esso sarà un intervento di riqualificazione generale dell’area, per far sì che la cittadinanza viva lo stadio tutto l’anno e non solo nei momenti delle partite, a questo scopo, nel progetto da oltre 25milioni di euro interamente finanziati da SS. Arezzo, verrà realizzata la costruzione di negozi e aree ristoro al piano terra dello stadio, ampi spazi verdi all’esterno e verrà garantito un nuovo spazio espositivo per il Museo Amaranto, inoltre anche gli accessi ad esso e i parcheggi verranno migliorati garantendo una maggior sicurezza sia per i cittadini sia per le quadre avversarie. Successivamente ha continuato il sindaco Alessandro Ghinelli che ha tenuto a specificare che quello dello stadio della città di Arezzo è: “Un progetto moderno e intelligente, la cui programmazione per fasi consentirà la continua fruibilità dell’impianto […].”

Il progetto che è stato depositato questa stessa mattina al Comune di Arezzo prevede quattro diverse fasi: la fase uno che vedrà la demolizione della pista di atletica, della curva Nord e della maratona; la fase due che vedrà la successiva ricostruzione delle stesse due tribune e una riqualificazione degli spazi esterni, la fase tre che vedrà la demolizione della curva “di casa” e, la successiva fase quattro che vedrà la ricostruzione della stessa e della tribuna centrale; cosicché si arrivi ad ottenere, a termine del progetto previsto per il 2030, un nuovo stadio di calcio, con 12.500 posti a sedere interamente coperti e con un design tutto nuovo che mira a mescolare innovazione ed utilità.