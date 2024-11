Dida, Dodo e Dado: l’evoluzione continua sull’isola misteriosa

DIDA, DODO E DADO: IL FUTURO NELL’ISOLA SCONOSCIUTA

Sono passati 7 anni dalla scoperta dell’uovo di Dado e 3 dal suo arrivo nell’isola sconosciuta, e il piccolo Dado è ora un giovanotto di 20 anni. Fecondando un uovo di Dida, è nato un nuovo piccolo, “billino” con il suo visino tondo, ma un vero casinista: infatti, scodinzolando tra le gambe di Nuvvelo, il monaco tibetano (nangpa), lo aveva fatto cadere, causandogli una frattura composta del perone, che ha richiesto un’ingessatura della gamba destra.Continua a leggere

A nulla sono servite le tecniche di concentrazione ascetica per la rigenerazione: Dado, infatti, aveva interrotto quella sospensione nuvolosa soprannaturale che Nuvvelo utilizzava per spostarsi senza camminare. Dispiaciuto, Dado andava ogni giorno a far compagnia a Nuvvelo nella sua capanna, imparando intanto i principi della filosofia spirituale.Nuvvelo: “Caro dadino, vedrai quando sarai vecchio come me quanto è faticoso stare a letto ingessati senza telefono e senza TV! Mi è cresciuta la barba di un metro!”Dado: “Oh zio Nuvvelo, almeno qualcosa di duro l’hai tra le gambe!”Nuvvelo: “Sei proprio una lenza, ragazzino, mi fai ridere… ma tutto il corpo mi rugghia! Vai a prendermi quel guscio di tartaruga che ho lì.”

Nota intramezzata: il parlato in dialetto aretino si deve al fatto che, dopo la partenza di Manuel, per errore erano sbarcati sull’isola due abitanti di Anghiari, anzi di Tavernelle di Anghiari, partiti da Rimini con un pedalò del bagno 96.

Dopo aver svuotato il guscio di tartaruga, Dado tornò a casa, dove trovò la mamma Dida intenta a preparare un decotto di erbe aromatiche, tanto gradito a Dodo, che potava con le sue mascelle i rami spogli e rimuoveva i fittoni nella foresta.

Dida chiese a Dado: “Come sta Nuvvelo?”

Dado: “Bene, ha fatto i suoi bisogni! Ma con tutte queste erbe, non potremmo mangiare un culaccio di salame tagliato a pezzi con un po’ di pane? Cesare dice che è buonissimo!”

Dida: “Lo sai, noi siamo erbivori e la carne non si mangia. Anche a me piacerebbe indossare scarpe coi tacchi, ma non mi reggerebbero!”

Nel frattempo, rientrò Dodo dal lavoro e chiese: “Che c’è da mangiare?”

Dida rispose: “Decotto di erbe aromatiche, come piace a te… amore mio!”

Insomma, la vita dei Brachiosauri scorre come sempre. Durante il pranzo, discutono di attualità: il nuovo presidente dell’Unione Europea del Bangladesh, la sovrappopolazione italiana, la grande moschea a Bologna, il nuovo disboscamento della foresta amazzonica, la scomparsa del buco dell’ozono, la neve a Los Angeles… e Manuel, che fa?