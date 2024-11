Nuova vittoria per il Tennis Giotto nel campionato maschile di A2

Seconda vittoria consecutiva per la squadra maschile del Tennis Giotto nel campionato di Serie A2. I tennisti aretini hanno affrontato una lunga trasferta in Sicilia, dove hanno avuto la meglio sui secondi in classifica del Matchball Siracusa, chiudendo con un successo di 4-2 al termine di una maratona di incontri durata quasi undici ore. Guidato dal capitano Alessandro Caneschi, il team aretino si prepara ora all’ultimo incontro della regular season, previsto per domenica 17 novembre in casa del Ct Brindisi.

L’equilibrio tra Tennis Giotto e Matchball Siracusa è emerso sin dal primo singolo: Filippo Alberti ha lottato per quasi tre ore contro Alessandro Ingarao, concludendo con una vittoria al terzo set per 6-4, 1-6, 7-5. Il vantaggio del Tennis Giotto si è poi ampliato grazie ai successi di Stefano Baldoni, che ha sconfitto Michael Vrbensky con un doppio 6-4, e di Pietro Fanucci, che ha superato Antonio Caruso per 7-5, 6-1. La prima fase si è chiusa sul 3-1, con il punto dei padroni di casa conquistato da Antonio Massara su Raffaele Ciurnelli per 6-7, 3-6.

Nella fase dei doppi, il Tennis Giotto ha messo in gioco la vittoria: Ingarao e Caruso hanno battuto la coppia Alberti-Baldovinetti per 4-6, 3-6, mantenendo aperto il match. La squadra aretina ha infine conquistato il successo decisivo con Baldoni e Fanucci, che hanno superato Massara e Vrbensky in due set (6-1, 6-1) in appena cinquantotto minuti, fissando il punteggio finale sul 4-2.

Parallelamente, il campionato femminile di Serie A2 ha visto un momento difficile per il Tennis Giotto, sconfitto per 1-3 dal Ct Eur di Roma. La squadra di capitan Jacopo Bramanti ha inizialmente pareggiato sul 1-1 grazie alla vittoria di Camilla Gennaro su Yvonne Cavallè (7-5, 4-6, 6-3), ma è stata penalizzata dalla sconfitta di Gaia Squarcialupi contro Carolina Troiano (6-7, 3-6). Le romane hanno poi conquistato il sorpasso con Gaia Mais su Rachele Bacciarini e infine con la coppia Cavallè-Mais nel doppio contro Bacciarini-Gennaro.

Il prossimo appuntamento per la squadra femminile è previsto per domenica 17 novembre, quando affronterà in casa lo Sport Club Nuova Casale. La partita sarà aperta al pubblico e il Tennis Giotto invita tutti gli appassionati a sostenere le proprie atlete in questa sfida decisiva per la classifica finale.