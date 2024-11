Incontro sulla sicurezza in Valdarno: Prefetto e sindaci discutono strategie per rafforzare i controlli territoriali

Questa mattina, il prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, ha partecipato alla Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno, un incontro focalizzato sul tema della sicurezza nell’intera vallata. Presenti anche i vertici provinciali delle forze dell’ordine, oltre a rappresentanti delle categorie economiche locali.

Durante l’incontro, i rappresentanti delle imprese hanno espresso apprezzamento per l’impegno delle forze di polizia nel monitoraggio del territorio, sottolineando però la necessità di potenziare ulteriormente i presidi di sicurezza per garantire una maggiore protezione dei comuni del Valdarno. Anche i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni locali intervenuti hanno condiviso questa richiesta, evidenziando l’attuale collaborazione con le forze dell’ordine e l’esigenza di rispondere in modo ancora più efficace alle criticità di un’area caratterizzata da un’intensa attività produttiva e dalla vicinanza a grandi arterie di comunicazione.

Il prefetto, insieme al questore e ai comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha ribadito l’impegno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminosi. È stato quindi deciso di intensificare l’azione di controllo attraverso servizi coordinati e periodici tra le diverse forze di polizia, valutando anche l’impiego delle polizie locali in sinergia con i servizi già in atto.

Di Nuzzo ha poi assicurato che verrà richiesto un aumento del personale nelle sedi di polizia locali, evidenziando le attuali carenze di organico e sottolineando l’importanza di nuove assunzioni per rispondere efficacemente alle sfide della sicurezza in Valdarno.

“È stato un incontro molto costruttivo,” ha dichiarato il prefetto Di Nuzzo. “Abbiamo avuto un sincero scambio di idee sulle principali tematiche della sicurezza in quest’area e confermato il nostro impegno a trasmettere alle autorità centrali le esigenze di potenziamento dei presidi territoriali. Parallelamente, attiveremo servizi straordinari e continuativi di controllo del territorio per rispondere alle preoccupazioni espresse dai sindaci e dagli operatori economici. Restiamo disponibili a monitorare l’evoluzione della situazione e a collaborare con istituzioni, imprese e cittadini.”