Censimento 2024: compila il questionario entro il 9 dicembre o con aiuto fino al 23 dicembre

Censimento della popolazione: c’è tempo fino al 9 dicembre per compilare autonomamente il questionario online o fino al 23 dicembre con l’ausilio dei rilevatori o dell’ufficio statistica

Proseguono le operazioni per il Censimento della popolazione. Se hai ricevuto una lettera dall’Istat che ti invita a partecipare e fai dunque parte del campione delle 2.450 famiglie estratto a sorte hai tempo fino al 9 dicembre per compilare autonomamente il questionario online accedendo al sito Istat con le credenziali indicate nella lettera.

Se non hai ancora compilato il questionario, riceverai da questa settimana la visita di un rilevatore incaricato dal Comune riconoscibile dal tesserino Istat identificativo con foto e timbro del Comune e dal tablet in dotazione. L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

Puoi attendere la visita a domicilio del rilevatore oppure scrivere a censimentopopolazione@comune.arezzo.it o chiamare i numeri: 0575/377237 – 199 – 215 – 204 per verifiche sui rilevatori, informazioni sui questionari e per prenotare l’intervista che potrai rilasciare, fino a lunedì 23 dicembre, a casa o in Comune (presso l’ufficio statistica, al primo piano del palazzo Sportello Unico, in piazza A Fanfani 1) o per telefono.

Dopo il 23 dicembre, sarà avviato l’iter per l’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta.

Le informazioni raccolte saranno diffuse dall’Istat in forma anonima e aggregata nel pieno rispetto della privacy.

https://www.comune.arezzo.it/censimento-2024-se-ne-fai-parte-fai-tua-parte https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni