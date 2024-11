Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Sei abituato a prendere la vita come un campo di battaglia, e il primo novembre non farà eccezione. Hai già litigato con qualcuno oggi? Se no, probabilmente è solo questione di tempo. Ricorda: non tutto è una competizione, ma certo ti piace pensare che lo sia. Spoiler: nessuno ti sta dando una medaglia.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il 1° novembre ti vede intento a fare quello che fai meglio: difendere il tuo sacro comfort. Sei nato per la stabilità, o meglio per il divano. Purtroppo, oggi la vita ti costringerà a fare uno sforzo… tipo alzarti e affrontare il mondo. Coraggio, ce la puoi fare (forse).

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Parlare, parlare, parlare. Ah, il tuo passatempo preferito. Il 1° novembre ti coglierà con un telefono in mano e un’opinione su qualsiasi cosa, anche su argomenti che non conosci. La tua versatilità è ammirevole, ma oggi potresti confondere anche te stesso. Prova a dire qualcosa di sensato, solo per cambiare.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Sei dolce e sensibile… o almeno così ti piace apparire. Il 1° novembre ti regalerà una buona dose di melodramma. Preparati a sentirti incompreso e a rifugiarti nel tuo bozzolo emotivo. Piccolo suggerimento: il mondo non è contro di te, semplicemente non si accorge che esisti.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Oh, Leone, sei ancora qui a chiederti perché tutti non ti adorano come meritaresti? Il primo novembre sarà una giornata in cui, per l’ennesima volta, tenterai di rubare la scena. La realtà? Non sei sempre il protagonista. Rilassati, magari qualcuno ti noterà lo stesso. Forse.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il 1° novembre ti troverà a fare la solita lista di cose da sistemare, come se il mondo potesse essere migliorato grazie alla tua ossessione per l’ordine. Consiglio del giorno: smettila di cercare la perfezione in tutto. Tanto, nessuno la nota tranne te, e probabilmente stai già impazzendo per un dettaglio irrilevante.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sarà una giornata perfetta per fare ciò che fai meglio: evitare conflitti. Continuerai a cercare l’armonia a ogni costo, anche se significa soffocare ogni tua opinione. Forse è il caso di crescere un po’ e affrontare la realtà: il mondo non sarà mai equilibrato come i tuoi maledetti piatti della bilancia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il primo novembre ti coglierà come sempre: misterioso, intenso e pronto a scoprire i segreti di chiunque ti stia intorno. Peccato che la maggior parte delle persone sia solo annoiata, non complotta contro di te. Non tutto è una congiura, ma non dirlo allo Scorpione: è l’unico divertimento che gli è rimasto.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’1 novembre ti vedrà impaziente di scappare via, come sempre. Il tuo spirito libero è ammirevole, ma a volte sembri semplicemente uno che non sa stare fermo. La novità? Forse oggi non hai da scappare da nulla… a parte dalle responsabilità. Prova a rimanere, potrebbe sorprenderti (spoiler: non lo farà).

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Oh, Capricorno, il 1° novembre sarà un altro giorno in cui ti sveglierai pensando al lavoro. Non esiste pausa nella tua mente, vero? Ti ricordo che la vita è breve e il tuo CV non verrà letto al tuo funerale. Prova a rilassarti, magari anche tu hai un’anima, da qualche parte.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Sei sempre impegnato a cercare di essere diverso, vero? Oggi non farà eccezione. Il 1° novembre ti vedrà fare cose stravaganti solo per dimostrare quanto sei originale. Consiglio: non c’è bisogno di fare l’alternativo a ogni costo, soprattutto se nessuno te lo chiede. Sì, parlo di quel cappello strano che indossi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La tua empatia ti rende il segno più compassionevole, o almeno così dicono. Il 1° novembre sarai preso dai tuoi sogni e dalla tua solita malinconia esistenziale. Il problema è che il mondo continua a girare anche senza di te. Prova a fare qualcosa di concreto, oltre a sognare ad occhi aperti.