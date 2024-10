Coro Minuscolo Spazio Vocale di Roma trionfa al “Gran Premio Guido d’Arezzo” e si qualifica per il concorso internazionale 2025

Conclusa la 41ª edizione del Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, che ha ospitato cori provenienti da tutta Italia. Il prestigioso “Gran Premio Guido d’Arezzo” è stato assegnato al Coro Minuscolo Spazio Vocale di Roma, diretto da Filippo Stefanelli, che ha ottenuto un premio di 1200 euro e l’accesso diretto al prossimo Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo, in programma nel 2025.

Tra i premi assegnati, il terzo premio ex-aequo della categoria unica è andato al Coro Il Calicanto di Salerno, guidato da Silvana Noschese, e al Coro da camera del Concentus Musicus Patavinus dell’Università di Padova, diretto da Ignacio Vazzoler. Il secondo premio è stato conferito al Coro Minuscolo Spazio Vocale. Il Premio FeniArco, per la miglior esecuzione di un brano di autore italiano vivente, è stato vinto dal Coro Il Calicanto per l’interpretazione di Se lamentar augelli di Roberto Brisotto, con un premio di 500 euro.

I cori sono stati valutati da una giuria d’eccellenza composta da illustri esperti di polifonia contemporanea, tra cui Ennio Bertolotti, Sara Matteucci, Walter Marzilli, Vladimiro Vagnetti e Roberto Brisotto. La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo, presieduta dal sindaco Alessandro Ghinelli e diretta da Lorenzo Cinatti, con la direzione artistica di Luigi Marzola e il sostegno di importanti istituzioni come il Ministero della Cultura, la Regione Toscana e la Fondazione CR Firenze.

Durante la manifestazione, sabato 26 ottobre, si è tenuto presso la Casa della Musica di Arezzo un esame-concerto del Corso Superiore per Direttori di Coro, evento conclusivo dell’anno accademico aperto al pubblico e in collaborazione con il Libercantus Ensemble. Questo evento formativo ha rappresentato un’importante occasione per giovani direttori di coro di cimentarsi in repertori diversificati.

La Fondazione Guido d’Arezzo, istituita nel 1952, è un riferimento storico per il canto corale a livello internazionale, con eventi e corsi che hanno consolidato Arezzo come la “Città della Musica” e un centro di eccellenza nella formazione e nella promozione delle realtà corali.