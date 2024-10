Le Logge del Grano: nuovo polo culturale e formativo nel cuore di Arezzo

Riaprono le storiche Logge del Grano di Arezzo, ora sede delle attività didattiche dell’Università di Siena. L’edificio, concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Arezzo, è stato rinnovato per ospitare aule moderne e spazi di studio. Oltre ai corsi di laurea in Lingue, Scienze dell’educazione e specializzazioni per l’insegnamento, le Logge saranno anche sede di convegni nazionali e internazionali.

La professoressa Simona Micali, delegata del rettore, ha espresso gratitudine al Comune per il sostegno al progetto, sottolineando l’importanza di un luogo centrale per lo studio e la riflessione culturale. Anche il vicesindaco Lucia Tanti ha evidenziato la centralità strategica e simbolica dell’operazione, che rafforza il legame tra l’Ateneo e la città, creando spazi di crescita aperti a tutti. Il rettore Roberto Di Pietra ha sottolineato il valore della collaborazione con Arezzo, evidenziando come la riapertura delle Logge del Grano confermi il progetto di espansione dell’Università di Siena nel territorio.