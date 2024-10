Il Tesoro di Papa Silvestro II

“Salve Gerardo, che fai qui in Campo Marzio!?” domandai alla persona che sapevo sarebbe poi diventata Papa. E lui rispose: “Veni huc cum amico ut inveniamus thesaurum Augusti!”

“Parla come sai, Gerberto d’Aurillac!” lo invitai, e lui proseguì: “Sono dodici ore che scaviamo qui e siamo sudati come due muli. Vieni con noi al ristorante, ti ospitiamo!”

"Grazie, avevo proprio fame!" risposi.

Gerberto era minuto, ma con un’incredibile capacità di iniziativa. I suoi occhi vispi, degni di un commerciante genovese, non disdegnavano la fatica per trovare il tesoro. Entrammo in un ristorante sorvegliato da armati all’ingresso. Ci fecero accomodare su soffici poltrone a un tavolo apparecchiato con posate d’argento placcato. Ordinammo spaghetti all’astice, aragosta brasata al vino bianco e un San Gimignano del ’96. Per finire, ci portarono sorbetto e limoncello. Gerberto pagò il conto: 34 euro in tre, senza IVA. Ne fui meravigliato. I due, stanchi per lo scavo, si fecero fare dei massaggi da esperte professioniste e si sistemarono i capelli da un coiffeur, che aveva lasciato la sua Maserati all’ingresso del ristorante, tutto gratuitamente. Alla fine, Gerberto, futuro Papa Silvestro II, rivolto all’amico disse: “Basta scavare, il nostro tesoro l’abbiamo trovato!” Li ringraziai e, uscito dal ristorante, chiesi a un militare: “Ma dove siamo qui?” Guardando verso una statua che non c’era più, il militare rispose: “Siamo al Parlamento della Repubblica.” “Ah!” dissi io, “dove la famiglia Fratoianni e Bonelli percepisce circa 80.000 euro al mese, il loro tesoro di sinistra!”

A Casa di Papa Silvestro

Dopo il pranzo offerto da Silvestro II, e confermato il ritrovamento del Tesoro di Augusto a Campo Marzio (o Montecitorio), mi venne la curiosità di andare a trovare Gerberto in Vaticano. Chiesi a un vigile dove risiedessero i Papi in quel periodo, ma non seppe rispondermi. Usando il mio acume, mi recai verso il Laterano, in zona Senato, e su uno dei campanelli trovai la targa “Maison d’Aurillac, Papa”. Suonai e mi aprì… non un servitore qualunque, ma un automa con il volto di bronzo, dotato di marchingegni che gli permettevano di svolgere ogni funzione. Mi chiese: “Chi devo annunciare?”

"Digli che sono Cesare" risposi.