Minacce e paghe da fame: l’inchiesta su sfruttamento e lavoro nero nelle fabbriche orafe di Arezzo

Nell’ultima inchiesta della trasmissione L’Aria che Tira, da un’inchiesta di Lodovica Ciriello, emergono inquietanti dettagli sulle condizioni lavorative nel distretto orafo di Arezzo, il più grande d’Italia. La realtà descritta sembra appartenere più a un far west senza legge che a un settore di eccellenza italiana, con lavoratrici costrette a condizioni estreme di sfruttamento.

Secondo quanto riportato nell’inchiesta, molte donne non sono ammesse a lavorare direttamente nelle fabbriche. Tuttavia, questo non le esclude dalla necessità di guadagnarsi da vivere: le lavoratrici si vedono costrette a svolgere mansioni a casa, senza tutele né contratti, accettando paghe misere e condizioni di lavoro opprimenti. Lavorano 7 giorni su 7, in una spirale che pare non lasciare vie d’uscita.

Un altro aspetto allarmante che emerge riguarda le minacce costanti a cui queste donne sono sottoposte, con ricatti legati alla loro precaria situazione lavorativa. Chi lavora in nero è spesso spinta al silenzio, sotto la pressione di perdere quel poco che guadagna, mentre il sistema resta impermeabile a ogni forma di denuncia.

L’inchiesta lancia un forte segnale d’allarme su un sistema che sembra tollerare lo sfruttamento di chi non ha voce, svelando un lato oscuro del settore orafo che pochi conoscevano.

