Incidente tra auto e moto: grave un motociclista trasportato d’urgenza a Careggi

Oggi, alle 13:14, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto in via Romana ad Arezzo per un grave incidente tra un’auto e una moto. Sul luogo sono giunti Pegaso 1, un’auto infermierizzata, l’automedica della Croce Bianca e la Misericordia di Arezzo. Il motociclista, un uomo di 48 anni, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze, mentre una donna di 72 anni, coinvolta nell’incidente, è stata portata in codice giallo al San Donato di Arezzo.