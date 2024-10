Un viaggio spaziotemporale tra misteri e incontri inaspettati

Ugo:

“Ohh Pino, che spinta mi hai dato, non vedi che son qui a girare la manovella del sistema cascotransfer coassiale spazio-temporale?!”

Lyn:

“Cerase, mettiti la cintura! Lo vedi che mi sei venuto tutto addosso?! Ma ora… dove siamo?!”

Cerase:

“Il campo con il muro… mi sembra di essere a Castelnuovo Berardenga… Scusi signore, è Castelnuovo qui?!”

X (Pastorino):

“Aspettate un attimo ragazzi… Sì, siamo a Castelnuovo. Non vi ho risposto prima perché ero a trattare il prezzo dell’immobile che ho qui. Sono Pastorino Pastorini, noto vetraio, e voi due chi siete e da dove venite?!” Continua a leggere

Lyn, ripercorrendo solo l’ultima sosta, in quanto Pastorino avrebbe pensato ad una presa in giro, racconta: “Bla, bla, carro veloce… Olmo… Panzanella… Digiuno!”

Cerase:

“Maremma che salto! Si vede che son cambiati i tempi, si va più veloci. Ti ricordi Lyn, che nel Medioevo si andava a rilento e non si è neanche incontrato Margaritone o Margarito?!”

Lyn:

“Chi è?!”

Cerase:

“È un pittore ai tempi di Guglielmo… Ma… Ma siamo a Firenze un’altra volta, e cosa sono tutti questi cantieri? Forse è il PNRR dei Lorena?! Scusi, passante, chi comanda ora qui?”

Passante:

“I Lorena!”

Lyn:

“Senti, Cerase, io vado a dirgli qualcosa! Ci hanno fregato tutto, quei lestofanti dei Medici. Gran parte del Rinascimento viene da Arezzo, e non l’hanno mai fatta capitale della cultura! Ora mi sentiranno!”

La piccola, ma determinata Lyn si incammina verso Palazzo Vecchio. Con un sotterfugio riesce ad eludere i piantoni, corre nella sala del consiglio e urla:

Lyn:

“Chi è il Lorena che comanda qui?!”

Da uno scranno, incuriosito, Leopoldo I risponde:

“Sono io, Leopoldo I, e tu chi sei? Cosa vuoi?!”

Lyn:

“Bla bla bla! Sono incavolata a morte!” Continua a leggere

Leopoldo I:

“Prendete tutti gli studi fatti finora e consegnateli al Fossombroni! Bonifichiamo la Valdichiana, è il minimo che possiamo fare per gli aretini. Ti basta così, ragazzina?”

Lyn:

“Dì a tuo figlio di non far mettere la statua in Piazza Grande, stonerebbe in quel contesto medievale. Se proprio vuole, la trasferisca in Piaggia del Murello. Capito?!”

Leopoldo I:

“Spero di ricordarmelo… Contento?!”

Ma Lyn era già scomparsa.