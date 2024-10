Solidarietà per Morgana: una serata per raccogliere fondi per l’ascensore

Sabato 5 ottobre alle ore 20:00, presso il Kauzen Stadium di Pratovecchio, si terrà la serata di solidarietà “Un ascensore per Morgana”, promossa dal Comune di Pratovecchio Stia in collaborazione con le Pro Loco di Pratovecchio e Stia. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un ascensore che permetterà a Morgana, una giovane di Stia costretta da anni su una sedia a rotelle a causa di una malattia genetica rara, di accedere alla sua abitazione in autonomia.

In occasione del suo trentesimo compleanno, Morgana ha lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, che ha già ricevuto numerosi contributi. Ora, l’intera comunità si unisce per sostenere questa causa con una cena, accompagnata da musica e spettacoli, il cui ricavato sarà destinato al progetto.

I biglietti per la serata sono disponibili in prevendita presso vari punti vendita locali al costo di 25€ (15€ per i bambini). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 335/6313502 e 347/5877739.