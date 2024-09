Incendio in una struttura ricettiva a San Giovanni Valdarno: intervento dei Vigili del Fuoco di Montevarchi

Questa mattina i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti a San Giovanni Valdarno per domare un incendio scoppiato in una struttura ricettiva dismessa, ma utilizzata da senzatetto. Il rogo si è sviluppato in una delle stanze dell’edificio, ma grazie al tempestivo intervento delle squadre dei pompieri, le fiamme sono state circoscritte, impedendo che si propagassero alle aree adiacenti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario, la Polizia di Stato e i Carabinieri di San Giovanni Valdarno per gestire l’emergenza e condurre le indagini.