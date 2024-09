Le mele biologiche di Fraternita

Settembre è il mese delle Mele, l’Azienda Agricola della Fraternita dei Laici coltiva da anni, secondo le regole dell’Agricoltura Biologica, due meleti nei comuni di Castiglion Fibocchi e Arezzo in località Mugliano, vendendo le Mele presso l’Agriturismo la Concezione a Castiglion Fibocchi e nel Bookshop del Museo di Fraternita e da quest’anno anche presso la Cantina a Mugliano. Da questo raccolto le Mele di Fraternita sono certificate Bio.

Il Primo Rettore Dott. Pier Luigi Rossi afferma che “Fraternita è l’unica Azienda di Arezzo e provincia che produce Mele Bio e che pratica anche Agricoltura Rigenerativa con l’obiettivo di incrementare il carbonio organico nel terreno e migliorare il valore nutrizionale delle Mele, realizzando il principio One Health, Unica Salute, tra ambiente, salute Umana e salute Animale”.

“Produrre Mele Biologiche, prosegue il Primo Rettore, è una grande sfida, applichiamo più tecniche e prodotti biologici per contrastare le patologie funginee e gli insetti dannosi. Oltre al Rame e allo Zolfo, distribuiamo nei frutteti la Confusione Sessuale di origine Giapponese e applichiamo prodotti naturali come nematodi, attinomiceti e carpovirusine, prodotti naturali ammessi dal Biologico che permettono di ridurre i danni degli insetti. Le nostre Mele si possono tranquillamente mangiare con la buccia. Da quest’anno, conclude il Primo RettorE, le nostre Mele Bio si possono acquistare anche in cantina a Mugliano ad un prezzo che abbiamo voluto mantenere calmierato per permettere a tutti i cittadini Aretini di consumare un prodotto Buono e Sano per l’organismo”.