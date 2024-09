Nuove opportunità per i giovani: ANCI lancia avviso pubblico per promuovere la cultura d’impresa

L’Amministrazione comunale ha annunciato un nuovo progetto in collaborazione con l’ANCI per potenziare il servizio di Informagiovani e creare uno sportello informativo dedicato alla creazione d’impresa. L’iniziativa è rivolta ai giovani e mira a coinvolgere gli istituti scolastici locali per organizzare attività di orientamento alla cultura d’impresa.

L’avviso pubblico, aperto fino alle ore 13:00 del 25 settembre, prevede la possibilità di ricevere fino a 150mila euro per progetto, destinati ad associazioni e organizzazioni del territorio. Le proposte dovranno delineare interventi come coaching, tutoring, laboratori pratici, sportelli di consulenza e la promozione di “hub giovani” permanenti per favorire la nascita di nuova imprenditorialità giovanile.

“Ancora un progetto destinato ai giovani e alla loro formazione che andrà ad implementare ulteriormente l’attività già svolta dallo sportello Informagiovani, punto di riferimento importante per i nostri ragazzi”, ha dichiarato l’assessore Federico Scapecchi.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il link: ANCI Orientamento Giovani.