Buona la prima per la BC Servizi Arezzo: vittoria contro Perugia nell’amichevole di esordio

Esordio positivo per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti, che nella prima uscita stagionale ha superato il Perugia Basket, formazione di Serie C, con il punteggio di 64 a 53. L’incontro si è svolto al Palasport Estra, davanti a un folto pubblico di tifosi curiosi di vedere all’opera la nuova squadra amaranto.

Nonostante l’assenza di due giocatori importanti, Buzzone e Prenga, la BC Servizi Arezzo ha mostrato un buon gioco sia in attacco, nonostante il poco tempo a disposizione per gli allenamenti, che in difesa, dove la squadra è apparsa già in forma con grinta e determinazione. Particolarmente apprezzati sono stati i momenti di gioco in velocità e i canestri dei nuovi innesti, che hanno strappato applausi convinti dagli spalti.

La squadra, composta da Scortica, Toia, Nica, Iannicelli, Fabrizi, Lemmi, Prenga Vagnuzzi, Franceschi, Kader, Terrosi e Bischetti, allenata da Fioravanti con l’assistenza di Liberto, ha iniziato con il piede giusto il suo percorso di preparazione per il campionato.

Il prossimo impegno per gli amaranto sarà sabato, in una nuova amichevole contro il Basket Golfo Piombino, formazione di Serie B Nazionale, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e affinare ulteriormente il gioco in vista del campionato.

Ufficio Stampa BC SERVIZI Scuola Basket Arezzo

Foto di Raul Dominici: il capitano amaranto Facundo Toia.