Uomo di 75 anni ustionato a Soci: trasportato in codice 2 a Cisanello con elisoccorso

Alle ore 19:34 di oggi il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per soccorrere un paziente ustionato a Soci, nel comune di Bibbiena.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza infermierizzata del Casentino per prestare le prime cure.

Il paziente, un uomo di 75 anni, presentava ustioni di entità significativa ed è stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2.

L’uomo è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Cisanello di Pisa, specializzato in trattamenti di emergenza per ustioni gravi.