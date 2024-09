Giostra del Saracino: 14 interventi del 118 per gestire le emergenze della manifestazione

Ieri, domenica 1° settembre, la Giostra del Saracino ha visto un notevole dispiegamento di risorse sanitarie, con 14 interventi del personale del 118 durante la manifestazione. Di questi, 3 sono stati effettuati durante il corteo storico e 11 in Piazza Grande.

Tra le persone soccorse, 3 sono state trasportate all’ospedale San Donato per ulteriori accertamenti, mentre le restanti sono state assistite e trattate in loco nel Posto Medico Avanzato (PMA) allestito in piazza. La maggior parte degli interventi è stata causata dalle elevate temperature della giornata.

Luca Pancioni, Disaster Manager del 118 di Arezzo, ha sottolineato l’efficacia del sistema di soccorso sanitario pianificato: “Nonostante il caldo e le tensioni tra i Quartieri, grazie alla sinergia tra operatori del 118, vigili del fuoco, polizia municipale e forze dell’ordine, tutto si è svolto nel migliore dei modi. Un sentito ringraziamento va alle associazioni di volontariato, Anpas, CRI e Misericordie, e al Coordinamento Regionale per le Maxiemergenze per il loro continuo e prezioso supporto.”