Intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo: ciclista recuperato in zona impervia con elicottero Drago

Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti con l’elicottero Drago 63 in località Prato alla Penna, nel comune di Poppi, per il recupero di un ciclista caduto in una zona impervia.

L’incidente è avvenuto in un’area difficile da raggiungere, rendendo necessario l’intervento aereo per soccorrere l’infortunato.

Sul posto, gli elisoccorritori sono stati calati dall’elicottero per prestare i primi soccorsi al ciclista, in collaborazione con il personale sanitario.

Dopo aver immobilizzato l’infortunato per garantirne la sicurezza durante il trasporto, il ciclista è stato recuperato dall’elicottero e trasportato d’urgenza all’ospedale di Arezzo.

L’operazione si è svolta con successo grazie alla tempestività e alla professionalità dei Vigili del Fuoco e del personale medico coinvolto, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle squadre di soccorso in scenari complessi e difficili da raggiungere via terra.