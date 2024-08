Marcena inaugura un monumento alla donna crocerossina durante “Marcenando – L’arte camminando”

Domenica 22 settembre, il borgo di Marcena, situato alle porte di Arezzo, si arricchirà di una nuova e significativa opera d’arte: un monumento dedicato alla donna crocerossina.

La scultura, realizzata dal noto artista Alessandro Marrone, sarà il cuore della quarta edizione di “Marcenando – L’arte camminando”, un evento che trasforma il piccolo borgo in una galleria d’arte a cielo aperto.

“Marcenando” è un progetto culturale che, anno dopo anno, raccoglie il contributo di numerosi artisti locali, le cui opere pittoriche e scultoree vengono donate e installate nel borgo e nelle campagne circostanti, creando un’esposizione permanente e liberamente accessibile. Questa edizione vedrà l’inaugurazione di un monumento alla crocerossina, raffigurata mentre soccorre un milite ferito.

L’opera sarà collocata all’interno del “Campo Memento”, un oliveto che già ospita un monumento ai bersaglieri in bicicletta, inaugurato nel 2023, e altri spazi dedicati alla memoria dei caduti delle due guerre mondiali.

L’installazione della scultura vuole rendere omaggio alla figura della donna crocerossina, il cui ruolo nei conflitti è stato fondamentale all’interno degli ospedali militari e da campo, alleviando le sofferenze dei soldati feriti.

La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione delle autorità locali e della Croce Rossa di Arezzo.

Un’altra novità di quest’anno sarà l’avvio del progetto di traduzione in braille delle presentazioni delle 126 opere diffuse sul territorio di Marcena, a cura dell’Unione Ciechi di Arezzo, per rendere il percorso accessibile anche ai non vedenti.

La giornata del 22 settembre sarà ricca di iniziative culturali e ricreative, tra cui camminate artistiche, presentazioni di libri, laboratori per bambini e mostre di reperti bellici della Seconda Guerra Mondiale, con il coinvolgimento di enti e associazioni del territorio.

«Il conto alla rovescia è iniziato – dichiara Barbara Lapini, presidente dell’associazione Marcenando, – con le emozioni e l’entusiasmo di arricchire il nostro paese con ancora più arte e bellezza.

Questa iniziativa è stata ideata dagli stessi abitanti di Marcena con l’intento di fare comunità, valorizzare il territorio e promuovere artisti di ogni levatura, realizzando un percorso gratuito fruibile tutto l’anno».

Nella foto: Marcenando – Monumento Bersagliere in Bicicletta 2023