Incidente sul lavoro ad Arezzo: operaio di 59 anni trasportato in ospedale

Questa mattina, alle ore 08:57, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave infortunio sul lavoro verificatosi ad Arezzo in zona Pratacci.

Un operaio di 59 anni è stato prontamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato in codice 2, grazie all’intervento dell’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo.

All’interno di un’azienda di arredamenti, l’operaio , si è ferito a un arto superiore lavorando con una sega circolare.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche un’auto infermierizzata di Arezzo per fornire ulteriore assistenza medica.

Per i rilievi di legge sono giunti sul posto le forze dell’ordine e il PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di Arezzo, che stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell’incidente e garantire il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.